Lidija Bačić in Buryana: Slovenci se bolj radi zabavajo kot Hrvatje

Lidija Bačić je na Hrvaškem ena najbolj priljubljenih pevk, ki kljub prepoznavnosti ostaja z nogami trdno na tleh. Postavna Hrvatica pa ni priljubljena le doma, temveč tudi pri nas, kjer pogosto nastopa, na enem od koncertov pa je spoznala slovensko pevko Danijelo Burjan - Buryano. Plod njunega skupnega ustvarjanja je pesem Ratata, med njima pa se je v letu dni poznanstva spletno tudi prijateljstvo. Kaj sta se naučili ena od druge, kaj je njuna skupna strast in kakšna je razlika med slovenskim in hrvaškim občinstvom, sta zaupali v spodnjem pogovoru.

Lidija Bačić in Buryana zagotovo nista povsem običajna kombinacija. Postavna Dalmatinka in simpatična Štajerka sta se spoznali na enem od koncertov preko svojih menedžerjev, skupaj pa sta v letu dni poznanstva ustvarili duet in videospot.

icon-expand Lidija Bačič in Buryana sta se spoznali na enem od koncertov preko svojih menedžerjev. FOTO: Damjan Žibert

Buryani je bila Lidija od vedno vzor, njej pa je všeč njen glas "Lidijo sem spremljala od malega in od nekdaj mi je bila vzor. Če bi mi nekdo pred leti rekel, da bom posnela duet z njo, mu ne bi verjela," je povedala Slovenka, ki je imela pred prvim snemanjem s slavno Hrvatico precej treme. "Da si jo imela? Nisem opazila," je bila začudena Lidija, ki je bila že ob prvem srečanju navdušena nad njenim glasom. Tudi pri prvem snemanju se je Buryana kljub tremi odlično izkazala."Super je bila. Presenetila me je, kako dobro izgovarja hrvaško. Ni je bilo treba nič popravljati, naš aranžer ni imel nič dela, ker je ona prišla tako pripravljena. Producent je še meni rekel: vidiš, kako je prišla pripravljena. Ona je že znala besedilo, jaz pa sem prišla in ga še brala," je v smehu dodala Lidija.

Skupen duet, nastop na festivalu in zapeljiv videospot Njuna skupna pesem nosi naslov Ratata, izdali pa sta jo na začetku poletja. Z njo sta nastopili tudi na CMC Festivalu v Vodicah, kasneje pa zanjo posneli tudi zelo zapeljiv videospot. "Najboljši del videospota je, ko mahava s hrvaško in slovensko zastavo. Hrvaška in Slovenija sta se združili. Videospot mora biti atraktiven, to že dolgo vidimo tudi na svetovni sceni," je o ideji spota povedala Lidija in dodala, da so odzivi na pesem dobri. "Če sva mladi in lepi, zakaj bi bili oblečeni kot babici, morava biti atraktivni. Je tako?" je še dodala.

Slovenci večji 'žurerji' kot Hrvatje Buryana tudi po zaslugi Lidije zdaj nekoliko več nastopa tudi na Hrvaškem, Splitčanka pa je v Sloveniji že skoraj 10 let kar pogosto na odrih. Kakšne so njune izkušnje s slovenskim in hrvaškim občinstvom? "Opazila sem, da se Slovenci bolj radi zabavajo, vsaj tako se mi zdi. Saj se zabavajo tudi Hrvatje, ampak Slovenci še bolj," je povedala 38-letnica, 10 let mlajša pevska kolegica pa je izpostavila še dejstvo, da Hrvatje malo bolj poslušajo samo pesem.