Lil Baby bo nastopil na otvoritvi svetovnega prvenstva v nogometu

Ok. Osebna rast, vprašanje, dilema komu zaupati, problemi s slavo in s prisluženim bogastvom, (pogojno tudi) romantika, bežni opisi depriviligiranega juga Atlante, od koder je Lil Baby doma in praktično nič več drugega – to so povsem običajne teme, ki jih na (tudi) svojem tretjem albumu žuli eden od najbolj vplivnih, ne pa tudi najbolj prepoznavnih raperjev, to je traperjev na planetu. Verzi Lil Babyja niso posebej brihtni ali globoki, ti se med sabo ne povezujejo logično. Tako se inteligentno stopnjo, ki ga dosega Lil Babyjijevo nakladanje brez ovinkarjenj lahko oceni kot, jejžeš, v najboljšem primeru kot povprečno. Refrenov, ki bi jih lahko poslušalec izpostavil, praktično ni. Lil Baby pa je kljub temu absurdno uspešen, saj je tudi pričujoči songovski sveženj brez težav skočil na vrh ameriške in tudi vseh ostali lestvic po svetu. Raper bo nastopil tudi na otvoritveni ceremoniji svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju. Lil Babyjeva priljubljenost je predvsem posledica bleščenih izidov, ki jih ponujajo analize steamingov njegovih songov. In kakšni so ti po obliki. Še kar suhoparni, brez izrazitejše dinamike, še zlasti vokalne, in pogosto celo namenoma zafušano odrapane. Značilni traperski vokalni efekt je vseprisoten. Pogosto se zdi, da avtor z uporabo tega pretirava skoraj nepremišljeno. Slednja ugotovitev pa kaj hitro soupade s prej omenjeno količino modrostne soli, ki jo je na delu It's Only Me zaslediti le bolj za vzorec, če ne samo za vzorček. Posebna enigma tega glasbenega dela se nanaša na nenormalno število avtorjev in drugih udeleženih v kreativni proces nastajanja le-tega. Ko človek posluša It's Only Me ima občutek, da je stvar med delovnim časom zasnoval in izvedel zdolgočaseni prodajalec v neki zakotni trgovini s plastičnimi spominki sam. Pribljižno ok je le ena od triindvajsetih popevk. Posnetek Forever v značajskega pretopi intenziven in tudi sicer izjemen glas soularja, ki mu je ime Fridayy. Ta pa ima izrazito suh glas, podoben tistemu angleškega kantavtorja z imenom Sampha. Eden najslabših albumov izmed tistih, ki so prinesli najboljši, reče se najvišji profit.

Ocena: 1,5