Lil Nas X in Coldplay zaradi okužb ostali brez napovedanih decembrskih nastopov

Lil Nas X je na nedavnem dogodku v New Yorku, kjer se je udeležil vsakoletnega Jingle Ball dogodka v organizaciji radijske mreže iHeart, zaključil z decembrsko koncertno sezono. Nastop je tokrat izpeljal v živo, potem ko so se organizatorji lani zaradi pandemije odločili, da bo dostopen zgolj v virtualni obliki. Koncertna karavana se seli naprej, po drugih ameriških mestih, čez nekaj dni pa bi morala obiskati tudi London. Ta bo minila brez priljubljenega ameriškega izvajalca, pojavilo se je namreč več okužb s koronavirusom.

Sporočilo je javnost doseglo pred kratkim, več informacij glede potencialnih okužb pri izvajalcih samih pa ni znanih, niti to, katerih drugih ukrepov so se glasbeniki poslužili. V primeru Lil Nas X-a je podatek o okužbi znotraj ekipe prišel prepozno, da bi lahko odpovedal zadnji nastop, ki ga je izpeljal v New Yorku in s tem preprečil nadaljnje širjenje med preostalimi sodelujočimi na dogodku.

Zaradi umika skupine Coldplay in Lil Nas X-a so se bili ustvarjalci programa primorani zateči k nekoliko spremenjenim načrtom in poteku koncertov. V postavljenem časovnem okviru bosta daljši nastop tako izpeljala Ed Sheeran in Justin Bieber, v Londonu pa se bosta predstavila raper ArrDee in kantavtor Tom Grennan ter tako skušala zapolniti prazni mesti.