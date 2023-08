Lil Tay: Nisem mrtva, z bratom sva živa in varna

Spletna senzacija Lil Tay je po poročanju portala TMZ živa. 14-letna kanadska raperka in vplivnica je za medij dejala, da je nekdo vdrl v njen Instagram profil in razširil "grozljive lažne informacije" o njeni in bratovi smrti. V izjavi, ki jo je za TMZ posredovala njena družina, je dejala: "Želim povedati, da sva z bratom varna in živa, vendar sem popolnoma zlomljena in težko najdem prave besede. To je bilo zelo travmatičnih 24 ur. Ves včerajšnji dan sem bila bombardirana z neskončnimi srce parajočimi in jokajočimi telefonskimi klici ljubljenih, ves čas pa sem poskušala rešiti to zmešnjavo."

Dodala je: "Moj račun na Instagramu je ogrozila tretja oseba in ga uporabila za širjenje grozljivih dezinformacij in govoric o meni, do te mere, da je bilo celo moje ime napačno. Moje uradno ime je Tay Tian, ne Claire Hope." Ob tem se je zahvalila podjetju Meta, ki ji je ponovno zagotovilo dostop do profila in odstranilo lažno objavo o smrti. TMZ ob tem sicer piše, da še vedno ni jasno, zakaj je mlada vplivnica potrebovala 24 ur, da se je odzvala na širjenje lažnih sporočil. Prav tako ni jasno, zakaj nihče od njenih družinskih članov sprva ni vedel, da gre za lažne informacije.

Smrt spletne senzacije Lil Tay je za Variety potrdila njena ekipa. "S težkim srcem delimo žalostno novico o nenadni in tragični smrti naše ljubljene Claire," je Clairina družina objavila na njenem uradnem Instagram profilu, kjer ima 3,4 milijona sledilcev. "Nimamo besed, s katerimi bi opisali neznosno izgubo in nepopisno bolečino. Ta izid je bil povsem nepričakovan in nas je vse šokiral. Smrt njenega brata predstavlja še dodatno žalost in nepredstavljivo globino našega žalovanja," so zapisali. V nadaljevanju je družina raperke prosila za zasebnost, saj okoliščine smrti Claire in njenega brata še vedno preiskujejo. "Claire bo za vedno ostala v naših srcih, njena odsotnost je pustila nenadomestljivo praznino, ki jo bodo čutili vsi, ki so jo poznali in jo imeli radi."

Lil Tay je na družbenih omrežjih kot devetletnica dosegla viralno slavo. Zaslovela je z videoposnetki, v katerih je prikazovala razkošen hip-hop življenjski slog. V enem izmed priljubljenih videov se je hvalila, da je kupila 182.000 evrov vreden športni avto, čeprav ni imela vozniškega dovoljenja. Raperka je bila na Insatgramu nazadnje dejavna junija 2018. Po izginotju s spleta pred petimi leti se je po poročanju Varietyja med njunima staršema začela bitka za skrbništvo. Na spletu so se pojavila vprašanja o njeni družinski situaciji in varnosti, kar je spodbudila njena zgodba na Instagamu, v kateri je zapisala: "Pomagajte mi."

Nekaj mesecev pozneje naj bi raperki vdrli v profil na Instagramu in objavili vrsto obtožb zoper njenega očeta Christopherja Hopa. V obtožbah je bilo med drugim zapisano, da je Hope na sodišču odredil, da se mora Lil Tay vrniti v Kanado, da bi izkoristil njen zaslužek. Takratni menedžer raperke Harry Tsang je leta 2018 v intervjuju za The Daily Beast trdil, da so bile obtožbe izmišljene.

V telefonskem intervjuju za The Daily Beast je mlada glasbenica skupaj s svojo mamo Angelo Tian po objavljenih obtožbah dejala: "Trenutno sem v slabem položaju in ne želim govoriti o teh stvareh," in dodala, da je njen oče "vložil nekaj na sodišče", ki je družini ukazalo, da se vrne v Kanado. "Rekel je, da sem v nevarnosti in podobno." Dodala je: "Grozil je z aretacijo – da bo aretiral mojo mamo, če se ne vrneva ... Nisem ga videla več let. Nikoli me ni videl tako dolgo, očitno se je vrnil, ker hoče denar."