Lil Tjay pred gostovanjem pri nas priznava svoj Dob'r lajf

Traperski superzvezdnik iz Bronxa s priporočilom slavi dob'r lajf. Lil Tjay na klavirsko vodeni podlagi kot relevantno za uspeh in mirne živce izpostavlja vero in delovni trud. Song je zagledan v polpreteklo zgodovino. Pa saj prave preteklosti 22-letnik niti nima. A tudi če je ta kratka, je silovita ter polna – tudi tragičnih – epizod. Doma in po svetu zelo priljubljen Lil Tjay ostaja zagrizen in vztrajen, ko gre za rabo (post)snemalnega auto-tune efekta. Harmonska dinamika songa je zaradi tega učinka namenoma omejena. Vrhunec posentka ni poudarjeno definiran. Še manj kot Tjayjevi prejšnji, počasnejši singlici Told Ya . Naslovna tema s traperjevega četrtega albuma služi tudi kot vodilo njegove nastopaške turneje, ki ga bo 11. maja privedla tudi na ljubljanski festival Offline .

Ricky Ross The Big Boss je, očitno, shujšal. Posledično je manj zadihan, obenem pa občutno več in tudi bolj jasno rapa. Kaj rapa? Praktično isto kot vedno do zdaj. Okek, resda njegovo propagiranje lastne založniške hiše, ali medklic "Maybach Music" tokrat, in to po polnem desetletju, ni več aktualen. Floridskega hiphop velikaša iz povprečja še vedno rešuje njegov rjast glasovni nastavek. Na tem se še vedno zgosti vsa raperjeva karizma. Pri čemer Ross v značilnem slogu, še bolj potencirano celo v primerjavi s kolegom P. Diddyjem, vztraja pri product placementu, tj. pri marketinški predrznosti umeščanja izbranih tržnih izdelkov v vizualije, tu v videospot. Ni dvoma, da sta tako Rossov liker kot tudi njegov rosé en sam škodljiv cukr. A raper tako ali tako nikoli ne bo atlet. Je pa zato vsaj ves spremljajoči kič še kar dosledno kultiviran – Viole se, razumljivo, s to oceno nikoli ne bi strinjale. Pa vendar se milijoni (klikov) še kar kopičijo. Ma ja, saj je Rossu podoben košarkarski as James Harden še naprej kao dober, čeprav ni (več).

Ocena: 3

DJ PREMIER x SNOOP DOGG ft. DAZ DILLINGER - Can U Dig It