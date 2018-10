Lina končno uresničila svoje sanje

Izjemno nadarjena mlada pevka Lina Kuduzović , ki je pri neverjetnih sedmih letih zmagala v prvi sezoni šova Slovenija ima talent , je po zmagi odšla v Švico in tam suvereno pristala na drugem mestu v šovu Največji švicarski talenti, sledilo je uspešno sodelovanje v nemški oddaji The Voice Kids.

Lini, ki je dokazala, da mora biti želja vedno večja od strahu, je zdaj uspelo tudi nekaj, kar si je dolgo želela – posnela je namreč svojo prvo avtorsko pesem. "V zadnjem letu sem se res veliko naučila," je zapisala ob videospotu, še pred tem pa dodala, da je o tem vedno sanjala. "Občutek, ko lahko preko pesmi svoje občutke predstaviš drugim, je neverjeten. To je nekaj, o čemer sem vedno sanjala in kar si še zmeraj močno želim. Glasba mi je neštetokrat rešila 'rit' in ne predstavljam si, da bi živela brez nje. Upam, da bo moja glasba nekega dne pomagala tudi vam. Če se boste kdaj počutili osamljene, sem tu za vas ne glede na vse ..."

