Lina Kuduzović v avtorski pesmi poje o zlomljenem srcu

Lina Kuduzović je Slovenijo očarala že kot sedemletna deklica in osupnila z neverjetnim glasom ter prekosila vso konkurenco v prvi sezoni šova Slovenija ima talent, svojo glasbeno pot pa še vedno uspešno nadaljuje. Po zmagi v slovenskem šovu je odšla v Švico in tam suvereno pristala na drugem mestu v šovu Največji švicarski talenti, sledilo je uspešno sodelovanje v nemški oddaji The Voice Kids, vsa ta leta pa je tudi vneto objavlja priredbe svetovnih hitov in piše svoje pesmi.

Z novo avtorsko pesmijo Man Like U se je predstavila tudi pred kratkim na izboru za priljubljeni evropski pevski spektakel, sedaj pa je za svojo skladbo predstavila tudi videoposnetek, za katerega je scenarij napisala sama. "To je moja zgodba in sama jo najbolje poznam," je dejala talentirana Lina.

"Moja pesem, ki sem jo napisala konec leta 2019, govori o izgubljeni ljubezni. Govori o mojem boju z depresijo in tesnobo, tedanji fant pa mi ni znal pomagati in na koncu me je tudi zapustil," je dejala Lina in še dodala, da je zato tudi napisala pesem, da si olajša breme. "Upam, da bo enkrat nekega dne slišal to pesem in me bo razumel. Je v redu fant, ampak se enostavno nisva ujela," je o nekdanjem fantu še povedala Lina, ki si želi, da bi jo razumeli tudi njeni poslušalci. Sedaj se je odločila, da se bo spet postavila na noge in poiskala samo sebe. Vsak dan poskuša biti boljša oseba in verjame, da je na pravi poti.