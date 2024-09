Linkin Park: Nova pevka ne poskuša nadomestiti nikogar!

Kmalu po presenetljivem razkritju se je oglasil Chesterjev sin Jamie , ki je ostale člane in Shinodo obtožil, da želijo po tiho izbrisati dediščino in življenje njegovega očeta, njegove besede pa je v nedavnem intervjuju New Music Show končno naslovil tudi 47-letni ustanovitelj, ki je dejal, da njihova vrnitev ne pomeni ponovnega pisanja zgodovine skupine.

"To je novo poglavje Linkin Park. Staro je bilo odlično in vsi ga imamo radi, a se je izteklo, mi pa smo bili postavljeni pred izziv, kaj storiti, če začnemo znova in z novim vokalom," je povedal Shinoda, ki je priznal, da se je z Emily spoznal že leta 2019, skupaj pa sta pisala tudi pesmi, a njegov namen ni bil, da bi ponovno oživil skupino. "Počasi smo prihajali skupaj, nato pa so se stvari postavile na svoje mesto z Emily in Colinom, ki je naš novi bobnar. Pogovarjali smo se, da bi njen glas dodali pesmim, ki so vključevale samo moj vokal, ko pa smo to zares storili, pa smo ugotovili, da zveni zelo dobro in bi to morali storiti na več pesmih," je pripovedoval.

Na turneji, ki so jo začeli s koncertom v Londonu, bodo nastopili tako z novimi kot tudi z nekaterimi starimi pesmimi, ki veljajo za uspešnice skupine Linkin Park.