Lionel Richie po koncertu pristal na intenzivnem oddelku

Priljubljenega ameriškega pevca Lionela Richieja je med koncertom v St. Louisu izdalo zdravje. Na odru naj bi se skoraj onesvestil, poroča TMZ. Koncert je kljub temu uspešno zaključil, nato pa se odločil za dodatne preiskave v bolnišnici. Tam naj bi zdravniki preverjali, ali je za njegovo slabo počutje poleg dehidracije krivo še kaj drugega.
Sprejet je bil tudi na intenzivni oddelek, a naj bi bil po zadnjih informacijah stabilen in dobro.
77-letna glasbena legenda je v soboto zvečer nastopila v sklopu svoje turneje Sing a Song All Night Long, na kateri nastopa skupaj z legendarno skupino Earth, Wind & Fire. Proti koncu koncerta so obiskovalci opazili, da se pevec ne počuti najbolje. Pri zadnji pesmi večera, uspešnici All Night Long, je namreč prosil svojo ekipo, naj mu na oder prinese stol, nato pa je skladbo odpel sede.
Gre že za drugi zdravstveni zaplet, ki je letos prekinil oziroma zaznamoval Richiejevo turnejo. Junija je njegov koncert v St. Paulu v Minnesoti prav tako zaznamovalo slabo počutje. Takrat je občinstvu povedal, da se počuti omotično in nenavadno, nato pa je koncert predčasno zaključil. Na prizorišče so zaradi tega poklicali zdravstveno pomoč – v bolnišnico ga je odpeljalo reševalno vozilo. Zaradi dogodka je moral nato prestaviti dva koncerta. Tudi takrat naj bi bila razlog dehidracija, zaradi česar je pevec posvetil več pozornosti vnašanju tekočine in elektrolitov, poročajo tuji mediji.
Kljub zadnjemu incidentu pa za zdaj ni potrjeno, da bi moral Richie odpovedati tudi katerega od prihajajočih nastopov.
Earth, Wind & Fire je vplivna ameriška glasbena skupina, ustanovljena leta 1969 v Chicagu. Znani so po svojem edinstvenem slogu, ki združuje elemente funka, soula, jazza, disca in R&B-ja. Skupina je skozi desetletja postala ena najbolje prodajanih glasbenih zasedb vseh časov, prepoznavna pa je predvsem po svoji energični odrski prezenci, uporabi pihalnih sekcij in besedilih, ki pogosto nosijo sporočila o ljubezni in duhovnosti.
Intenzivni oddelek (pogosto imenovan enota za intenzivno nego ali EIT) je bolnišnični oddelek, namenjen pacientom z življenjsko ogrožajočimi stanji ali tistim, ki potrebujejo nenehen zdravniški nadzor in napredno podporo življenjskih funkcij. Na tem oddelku je razmerje med medicinskim osebjem in pacienti veliko višje kot na običajnih oddelkih, saj so pacienti priključeni na specializirane monitorje in opremo, ki omogoča hitro odzivanje na spremembe v njihovem zdravstvenem stanju.
Dehidracija nastane, ko telo izgubi več tekočine, kot je vnese, kar moti normalno delovanje organov. Elektroliti, kot so natrij, kalij in magnezij, so ključni minerali v telesnih tekočinah, ki omogočajo prenos električnih impulzov v živčnem sistemu in krčenje mišic, vključno s srčno mišico. Njihovo pomanjkanje ali neravnovesje lahko vodi do omotice, zmedenosti, mišičnih krčev, nepravilnega srčnega ritma in v hujših primerih do odpovedi organov.
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