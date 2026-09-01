Lionel Richie po koncertu pristal na intenzivnem oddelku

Priljubljenega ameriškega pevca Lionela Richieja je med koncertom v St. Louisu izdalo zdravje. Na odru naj bi se skoraj onesvestil, poroča TMZ. Koncert je kljub temu uspešno zaključil, nato pa se odločil za dodatne preiskave v bolnišnici. Tam naj bi zdravniki preverjali, ali je za njegovo slabo počutje poleg dehidracije krivo še kaj drugega. Sprejet je bil tudi na intenzivni oddelek, a naj bi bil po zadnjih informacijah stabilen in dobro.

Lionel Richie po koncertu pristal v bolnišnici. FOTO: AP

77-letna glasbena legenda je v soboto zvečer nastopila v sklopu svoje turneje Sing a Song All Night Long, na kateri nastopa skupaj z legendarno skupino Earth, Wind & Fire. Proti koncu koncerta so obiskovalci opazili, da se pevec ne počuti najbolje. Pri zadnji pesmi večera, uspešnici All Night Long, je namreč prosil svojo ekipo, naj mu na oder prinese stol, nato pa je skladbo odpel sede.

Gre že za drugi zdravstveni zaplet, ki je letos prekinil oziroma zaznamoval Richiejevo turnejo. Junija je njegov koncert v St. Paulu v Minnesoti prav tako zaznamovalo slabo počutje. Takrat je občinstvu povedal, da se počuti omotično in nenavadno, nato pa je koncert predčasno zaključil. Na prizorišče so zaradi tega poklicali zdravstveno pomoč – v bolnišnico ga je odpeljalo reševalno vozilo. Zaradi dogodka je moral nato prestaviti dva koncerta. Tudi takrat naj bi bila razlog dehidracija, zaradi česar je pevec posvetil več pozornosti vnašanju tekočine in elektrolitov, poročajo tuji mediji. Kljub zadnjemu incidentu pa za zdaj ni potrjeno, da bi moral Richie odpovedati tudi katerega od prihajajočih nastopov.