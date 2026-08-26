Liquid Gasoline z novo skladbo Priznajva in robotsko podobo človeka

Tik pred izidom prvenca Loading zasedba Liquid Gasoline predstavlja novo skladbo Priznajva. V novi pesmi slikajo robotsko podobo človeka, ki globoko v sebi še vedno čuti in zato preizprašuje svojo naravo. "Je še človek ali je že postal nekaj drugega? V času, ko nam moderna tehnologija kroji vsakdan, je skladba o iskanju samega sebe in pristnega stika z bližnjim nujna," so o novi pesmi povedali glasbeniki.
Mladi Primorci so za pesem z režiserjem Sergiem Cinghialejem posneli futurističen in tesnoben, akcije poln videospot. "Danes se zdi, da smo že pozabili, kako je biti človek – samo človek, ne robot. V prvem planu je poleg nas tudi Nina Marčeta, ki je prevzela vlogo protagonistke," so povedali fantje in obenem razkrili, da nova pesem napoveduje prvi album.
Zgodba prvenca skupine, ki je na sceno stopila leta 2023, ko so zakorakali v srednjo šolo, pripoveduje zgodbo transformacije človeka v stroj, saj nas tehnologija, ki jo dnevno uporabljamo, počasi, a zanesljivo, spreminja v bitja, ki v sebi nimajo več človečnosti. Album prinaša mladostniško rock energijo, ki jo je band zbrusil s producentom Denisom Horvatom v piranskem studiu Tartini. Sodelovanje, ki traja že dve leti, je prineslo prepoznaven zvok: izrazite basovske linije, mogočne kitarske riffe, spevne refrene in ekspresivne vokale.
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