Liverpool bo gostil Evrovizijo 2023

Liverpoolčani so se razveselili novice, da bo prav njihovo mesto gostilo enega najbolj priljubljenih glasbenih dogodkov na evropskih tleh, Evrovizijo. Čeprav je na tekomvanju zmagala Ukrajina in bi morala sodeč po tradiciji prav ta država prirediti tekmovanje za prihodnje leto, so se organizatorji zaradi vojne, ki se odvija v tej vzhodno-evropski državi odločili, da bo tekmovanje potekalo na tleh Združenega kraljestva.