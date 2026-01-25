Naslovnica
Glasba

Liza Minnelli s pomočjo UI izdala novo pesem

Los Angeles, 25. 01. 2026 09.21

Avtor:
E.M. STA
Liza Minnelli je nedavno v intervjuju delila nekaj nasvetov glede staranja.

Liza Minnelli je izdala svojo prvo novo skladbo v zadnjih 13 letih, pri kateri je svoje vokale dodala plesni glasbi, ki jo je ustvarila s pomočjo umetne inteligence. Skladba nosi naslov Kids, Wait Til You Hear This.

S skladbo, ki je tudi naslov njenih za letošnjo pomlad napovedanih spominov, se je Liza Minnelli po pisanju britanskega The Guardiana nepričakovano podala v vode deep housea in je skladbi poleg udarne spremljave dodala tudi nekaj govorjenega besedila. Minnelli ni imela nove skladbe vse od leta 2013, ko jo je zapela v ameriški televizijski glasbeni seriji Smash.

Liza Minnelli
Liza Minnelli
FOTO: AP

Sama sicer zelo zaupa v potencial glasbe, ustvarjene z umetno inteligenco. Na enem od družbenih omrežij je tako Minnelli podjetje, ki stoji za njeno tokratno skladbo, označila kot "tehnološkega velikana, vrednega šest milijard dolarjev, ki počne neverjetne stvari (...)".

"Zakaj ne bi temu odličnemu podjetju dovolila ustvariti, klonirati ali kopirati moj glas! (...) Uporabili smo aranžmaje, ki so nastali s pomočjo umetne inteligence, in ne gre za vokale, ustvarjene z umetno inteligenco (...)," je med drugim objavila. V sporočilu za javnost pa je zapisala, da je vedno verjela, da gre pri glasbi za povezovanje in čustveno resnico.

"Tukaj me je zanimala ideja, da svoj glas in nova orodja uporabim za izražanje, ne za nadomestek. Ta projekt spoštuje glas umetnika, njegove odločitve in njegovo lastništvo. Odraščala sem ob opazovanju, kako sta moja starša ustvarjala čudovite sanje, ki so bile v lasti drugih ljudi. ElevenLabs omogoča, da je vsakdo lahko ustvarjalec in lastnik. To je pomembno," je še zapisala 79-letna pevka, plesalka in igralka, ki je za svoje umetniško ustvarjanje prejela številna priznanja, med drugim oskarja, bafto, emmyja, zlata globusa in štiri tonyje.

Liza Minnelli Kids Wait Til You Hear This pesem umetna inteligenca

