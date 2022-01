Lizzo navdušila s posnetkom, na katerem z mamo poslušata njeno novo pesem

Pevka Lizzo in njena mama imata zelo tesen odnos, na kar je zvezdnica še posebej ponosna. In ker ceni svojo mamo, ceni tudi njeno mnenje in upošteva njeno kritiko. 33-letnica je pred kratkim na družbenem omrežju Instagram delila videoposnetek, na katerem z mamo sedita v avtomobilu, Lizzo pa ji prvič predvaja svojo novo pesem in jo navduši.

Čeprav je Lizzo ena bolj popularnih pevk mlajše generacije in dobitnica treh grammyjev, pa zanjo od vseh kritikov šteje le eno mnenje – mamino. Zvezdnica je pred kratkim na Instagramu delila videoposnetek, na katerem je ujela materin odziv, ko ji je prvič predvajala svojo novo pesem z naslovom Special. Lizzo z mamo Shari Johnson-Jefferson "Tokrat sem mami prvič predvajala svojo novo glasbo in zelo sem nervozna, ko objavljam tole. A vedite: vse, kar potrebujete, je podpora vaših ljubljenih. To je bilo dolgo popotovanje, a mislim, da je sedaj čas," je zapisala ob objavi in tako ponudila delček pesmi za poslušanje tudi svojim sledilcem. Na videoposnetku pevka sedi na sovoznikovem sedežu parkiranega avtomobila, njena mama Shari Johnson-Jefferson pa ji dela družbo na voznikovem sedežu. Ob poslušanju pesmi obe migata z glavo, Lizzo pa hkrati tudi poje. Posnetek je delila tudi v Instagramovi zgodbi, kjer je pripisala: "Vedno sem si želela, da bi bila mama ponosna name. Danes je prvič slišala mojo novo pesem in mi povedala, da je bila vedno ponosna name, tudi v mojem norem obdobju, ko sem spala v avtomobilu kot rockovska zvezdnica. Ob njej sem se vedno počutila posebno. V primeru, da vam še nihče ni povedal ... posebni ste. Kar tako naprej, ponosna sem na vas." Nad izsekom pesmi pa je navdušenih tudi njenih 11,9 milijonov sledilcev, ki so pesem pohvalili v komentarjih pod posnetkom. Igralka America Ferrera je zapisala: "Vse to potrebujem zdaj!" Frizerski mojster Johnatan Van Ness pa: "Tako zelo mi je všeč ta pesem." Komentirala je tudi pevka SZA: "Zaljubljena! Čas je, da zasiješ, sestra!" Priljubljena pevka svojo mamo večkrat vključi v svoje objave, septembra je objavila, kako jo je za rojstni dan presenetila z novo garderobo, zaradi česar je Shari potočila nekaj solz veselja. To pa tudi ni bilo prvič, da je 33-letnica obdarila svojo mamo. Leta 2020 je Shari Johnson-Jefferson za božično darilo dobila čisto novega Audija, v objavi pa zapisala: "Spomnim se, kako sem jokala v avtomobilu, ko je pred leti umrl moj oče. Nisem imela službe, denarja, niti stanovanja. Želela sem si, da bi nekega dne lahko preživljala svojo družino. Tega nisem nikoli uresničila za očeta, zato bom poskrbela, da bom razvajala mamo."