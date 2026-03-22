Lizzo se je za novi videospot razgalila: srečala se je s svojo preteklostjo

Lizzo se je za novi videospot razgalila. 37-letnica, ki je v zadnjem času ogromno shujšala, je v njem nastopila s svojim alter egom, s svojo različico iz preteklosti. Za novo čustveno pop balado se je zvezdnica tako slekla vse do spodnjega perila in metaforično sprejela mlajšo sebe ter ji namenila ogromno ljubezni.

"Mislim, da ob prvem poslušanju misliš, da pesem govori o romantični ljubezni, ampak v resnici pesem govori o zapletenem odnosu, ki ga imam z ljudmi v svojem življenju. Ne silite me, da vas ljubim, ne zapravljajte mi časa," je o singlu Don't Make Me Love U povedala v šovu Jennifer Hudson .

Pevka je v zadnjem obdobju izgubila večje število kilogramov. Njena transformacija je v javnosti zbudila veliko vprašanj, katera je zvezdnica pred meseci v podkastu Trishe Paytas tudi naslovila. Priznala je, da se je na začetku svoje spremembe posluževala Ozempica, zdravila za sladkorne bolnike, katero zdaj mnogi uporabljajo za pomoč pri izgubljanju kilogramov. Vendar pa naj bi to kmalu opustila in največji napredek dosegla, ko je prenehala z vegansko dieto. "Ko sem bila veganka, sem jedla veliko nadomestkov za meso, veliko kruha, jedla sem veliko riža in morala sem pojesti količinsko veliko, da sem bila sita," je tedaj dejala.