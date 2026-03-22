Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Lizzo se je za novi videospot razgalila: srečala se je s svojo preteklostjo

Los Angeles, 22. 03. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Lizzo

Nov videospot glasbene zvezde Lizzo ponuja močan vpogled v njeno osebno življenje. Po izgubi številnih kilogramov je pevka v novem videu za singel 'Don't Make Me Love U' odvrgla oblačila, se soočila s preteklostjo in se simbolično objela s svojo mlajšo podobo.

Lizzo se je za novi videospot razgalila. 37-letnica, ki je v zadnjem času ogromno shujšala, je v njem nastopila s svojim alter egom, s svojo različico iz preteklosti. Za novo čustveno pop balado se je zvezdnica tako slekla vse do spodnjega perila in metaforično sprejela mlajšo sebe ter ji namenila ogromno ljubezni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Mislim, da ob prvem poslušanju misliš, da pesem govori o romantični ljubezni, ampak v resnici pesem govori o zapletenem odnosu, ki ga imam z ljudmi v svojem življenju. Ne silite me, da vas ljubim, ne zapravljajte mi časa," je o singlu Don't Make Me Love U povedala v šovu Jennifer Hudson.

Preberi še 'Poskusila sem vse': Lizzo razkrila, kako je izgubila kilograme

Pevka je v zadnjem obdobju izgubila večje število kilogramov. Njena transformacija je v javnosti zbudila veliko vprašanj, katera je zvezdnica pred meseci v podkastu Trishe Paytas tudi naslovila. Priznala je, da se je na začetku svoje spremembe posluževala Ozempica, zdravila za sladkorne bolnike, katero zdaj mnogi uporabljajo za pomoč pri izgubljanju kilogramov. Vendar pa naj bi to kmalu opustila in največji napredek dosegla, ko je prenehala z vegansko dieto. "Ko sem bila veganka, sem jedla veliko nadomestkov za meso, veliko kruha, jedla sem veliko riža in morala sem pojesti količinsko veliko, da sem bila sita," je tedaj dejala.

Lizzo pevka Don't Make Me Love U videospot transformacija

Kam je izpuhtel nasmeh Jacka Harlowa

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kekyooo
22. 03. 2026 09.34
ozempic manija
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596