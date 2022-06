Lizzo spremenila besedilo že izdane pesmi

Lizzo je prisluhnila svojim oboževalcem, ki so jo opozorili na žaljivo besedo v besedilu nove pesmi, ki je izšla pred kratkim, zato je pesem posnela še enkrat, besedilo pesmi pa spremenila. Pevka je bila v preteklosti več krat deležna negativnih kritik in celo žaljivk na svoj račun, zato je oboževalcem z veseljem ustregla.

"Mojo pozornost je pritegnila opazka, da je v besedilu moje pesmi žaljivka. Da zadevo razjasnimo: Nikoli nočem biti zagovornica žaljivih izrazov," je zapisala na družbenem omrežju Twitter in nadaljevala: "Kot debela temnopolta ženska v Ameriki, sem bila deležna veliko žaljivih izrazov, ki so bili uperjeni vame, zato razumem, kakšno moč imajo lahko besede. Tako tiste, ki so uporabljene namerno, kot tiste, ki so bile v mojem primeru uporabljene nenamerno. S ponosom vam zato sporočam, da je izdana nova verzija pesmi GIRRRLS. To je rezultat tega, da sem vas poslušala in ukrepala. Kot vplivna glasbenica sem predana spremembam, ki si jih želim videti tudi v svetu."