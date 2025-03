Ljubeča Lizzo o resničnem življenju

OGLAS

LIZZO - Love Is Real Life

Lizzo je imela v zadnjih letih nekaj težav. Ni ji pošel apetit, ne, ta ne, ji naj bi pa izparelo potrpljenje, zato je nekatere člane svoje spremljevalne skupine, glasbenikov in plesalcev serijsko naslavljala tako brezobzirno, da so se ti zarotili proti njej in ji grozili s tožbami in podobnim. Bizarnostim, ki smo jim priča v teh napetih časih, očitno ni ne kraja ne konca. Zdaj so stvari spet na svojem mestu. Lizzo poje, pleše in se veseli novih diskografskih uspehov. Zato poudarek z naslova njenega novega komada niti ne preseneča. Ta je v stukturnem smislu nekaj drobcev prevzel tudi od Eltona Johna, ki se je na začetku osemdesetih bodril z I'm Still Standing. Pravzaprav tudi Lizzo in to v svojih standardnih transparentnih kostumih še drži položaj. Pa ne le to. Nekam lepša se zdi, bravo Lizzo. Ocena: 4,5 VIAGRA BOYS - Uno II

Švedski Viagra Boys naj bi sodili med pozne punkerje. Bend deluje deset let, v resnici deluje na principu otrodoksnega cinizma. Tega sekvenčno že na začetku njihovega svežega hitiča uvede postulat, da se posameznikovo osebnost oblikujejo njegove prehranske preference. Poanto nemudoma pospremi Hrvat Bogdan, ki je veterinar. Namig je očiten. Pevec zasedbe Sebastian Murphy, sicer Američan, skoraj zagotovo ni niti vegetarijanec, še manj pa vegan. Ok. Še dobro, da smo izvedeli prelomno resnico. Nato se, v videu, Murphy kot televizijski reporter nameni izvesti anketo. Za sogovornike izbere pse. Bogve, kaj so prvaku Viagra Boys storili novinarski kolegi, da nas ima za take debile. Ok. In song? Spomni me na enega najboljših novovalovskih komadov, na nihilistično himno Birth, School, Work Death, ki so leta 1988 predstavili odlični Angleži The Godfathers. Ocena: 3 ADDISON RAE - High Fashion

Raejeva je top-influensarka, skrbi za peti najbolj sledeni TikTok profil med posameznicami ali posamezniki. Poje še kar dobro. V zadnji uspešnici jo zabava sorodnost besednih zvez na račun zastrupljanja oz. drogiranja ter visoke mode: high kot zadet/omotičen in high-fashion kot kolekcije najbolj prestižnih (ženskih) oblačil. Spremljajoči spot je tudi posrečen. Še bolj posrečen pa bi bil sklep, da belkasto meglo v videu povzroča zgolj razpihan krofovsko-aktualen cukr v prahu. Objave na TikToku zdržijo 24 ur, Addison Rae ima tam več kot 88,6 milijona sledilcev. Njen song High Fashion je na YouTubu razobešen že dva tedna, pogledalo pa si ga je komaj 2,4 milijona - tistih, ki imajo preveč časa. Številke povedo vse. Ocena: 2 EVERYTHING IS RECORDED FT. FLORENCE WELCH & SAMPHA - Never Felt Better

Kadrovska kombinacija je res zvezdniška, pridelek pa kilav. Richard Russell je ustanovitelj in vodja znane založbe XL Recordings, Sampha je odlični ekelektični soular in eden od glavnih kreativcev pod streho XL, Florence & The Machine pa je izjemno uspešen bend, ki mu poveljuje neo-hipi-kvazi-rokerica Welchova. Komad je povprečen. Sampha je na desetinah svojih solističnih in drugih posnetkih bistveno boljši, bolj zvedav, njegov suh vokal je tu potisnjen v presvetljeno sredino. Florence je pristna, toda njen štih je zato toliko komaj vzdržno vijugast, nekonsistenten. Špekulativno se lahko vprašamo, koliko več značaja bi song imel, če ženska vokalistka in/ali producent ne bi kadila tako brutalne močnjake. Never Felt Better je sfižen ali fejk Massive Attack poskus. Naj XL-ovci raje poskusijo nategniti koga drugega. Ocena: 1