'Ljubezen je najpomembnejša stvar, a sem jo moral prej izkusiti'

Vaš tretji album And I Have Been je nastajal v času kovidne pandemije, a sijajne pesmi so le polovica, obljubili ste tudi drugi del, kdaj ga lahko pričakujemo?

Vedno sem mislil, da so otroci super in da bodo prinesli srečo, da lahko uživaš. A je vsa izkušnja še precej več kot to in ni ravno najlažja naloga v življenju. Ni lahko. Pravzaprav je neke vrste terapija, saj želim, da očetje vedo, da je v redu. Razumete? Saj gre za čustveno težko zadevo, ki pa jo lahko obvladamo. Večina noče o tem govoriti, a jaz hočem, zato sem tej temi posvetil drugi del plošče.

Njegove poetične skladbe so naravnane na življenjska vprašanja, mešajo revolt z ljubeznijo in melanholijo.

Da, seveda. Nikoli nisem pel o ljubezni, saj se mi je zdelo, da je to najbolj grozljiva stvar na svetu. Saj nisem odraščal v ljubečem okolju, a ko sem odrastel in postal odgovoren za drugo človeško bitje, sem spoznal, da je najbolj pomembna stvar ljubezen. Ker sem zelo iskrena oseba, a sem jo moral prej izkusiti, preden sem se lahko pretvarjal in o njej pel. Ko mi je to uspelo, sem napisal nekaj pesmi, ki obravnavajo ljubezen. Ker je ljubezen pravzaprav težka stvar, imaš odgovorost in moraš na njej delati. Tudi tega se mora vsak naučiti.

Zanimivo je, da imate na novi plošči poleg klavirja precej ravno simfoničnih odsekov z godali ...

Tukaj sem na jazz festivalu, zato skušam svojo glasbo predstaviti skozi ta okvir, da bi zadostil temu nazivu, saj sicer nisem oseba, ki igra jazz. Zato sem si vzel to za nalogo, saj sem oboževalec Šostakoviča, Debussyja, po klasični plati, sicer pa Milesa Davisa in Nine Simone po drugi strani. Zato skušam to zmešati in Sloveniji to ponuditi, bomo videli, kaj se bo zgodilo.

Ali se lahko glasbenik izgubi v svoji umetnosti ali je bolje postaviti meje in imeti nadzor?

Dobro vprašanje. Iskreno, ko v svoji umetnosti, na svojem področju, ko postajaš starejši, si začenjaš postavljati določene principe, po katerih deluješ. A hkrati še vedno mislim oz. če sem iskren, ne maram glasbenikov, ker je zame glasbenik samo nekdo, ki bi rad zaslužil denar. Jaz tega ne počnem, saj živim, kar sem, brez prestanka. Vedno razmišljam o kakšnem besedilu, zame so vsi dnevi enaki, ni pomembno ali je ponedeljek ali nedelja. Kar pa se tiče meja, jih ni, principe pa upoštevam glede vadbe. Verjamem v tri P-je: "practice, patience, do not procrastinate" (potrpežljivost, vadba, ne zavlačuj).