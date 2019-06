Ljubica Špurej v novem hitu tudi v hrvaščini

Skupina Zaka pa ne deluje že vrsto let in so do nedavnega svoje oboževalce zabavali narodno-zabavnimi ritmi. Njihova članica je tudi Ljubica Špurej , ki se je mnogi spomnimo iz četrte sezone priljubljenega šova Znan obraz ima svoj glas. In čeprav so vrsto let prisegali na bolj 'domačo' glasbo in na harmoniko, so se v zadnjih nekaj hitih dokazali tudi kot pop izvajalci.

Plavolaska harmoniko igra že od 13. leta

Ljubica pravi, da se je sama začela učiti harmonike, ko je bila stara 13 let in je v teh vodah ostala, čeprav je bila od nekdaj velika oboževalka slovenskega in hrvaškega popa. "Pop glasba je sicer bila vedno moj najljubši izbor. Odrasla sem namreč ob slovenskih in hrvaškh melosih, zatorej pop vode nikakor niso naključje. Roko na srce, raje jih prepevam kot narodne viže. Ampak danes, če želiš biti skupina na veselicah, zabavah, porokah moraš biti kot kameleon. V trenutku moraš znati spremeniti slog in način petja ter igranja, če publika to zahteva."

Atmosfera že po prvem poslušanje zelo spominja na hite južnih sosedov, zato smo Ljubico vprašali, zakaj so se tako odločili. Ta je povedala, da so tako ona kot tudi fantje iz skupine Zaka pa ne navdušeni nad glasbo Severine, Jelene Rozge, Nede Ukraden in podobnih. "Te pevke so tudi sicer na našem repertoarju," je povedala nasmejala plavolaska in dodala: "Ideja za pesem Atmosfera je nastala, ker je ta zvrst glasbe zadnje čase vedno bolj priljubljena pri nas. Zakaj pa ne bi povezali slovenščine in hrvaščine. Ta kombinacija nam je dosti bližja kot pa na primer španščina ali portugalščina, ki jo zadnje čase kombinirajo mnogi slovenski izvajalci."