Ljubljana bo naslednje poletje pojoče mesto

Med 16. in 25. julijem bo naša prestolnica gostila mednarodni zborovski festival Europa Cantat Festival 2021, ki se od leta 1961 vsake tri leta odvija v enem od izbranih evropskih mest. Organizatorji se zavedajo, da festival, ki ga običajno obišče okrog 4.000 pevcev z vsega sveta in še enkrat toliko občinstva, pripravljajo v tveganih okoliščinah. Zato poudarjajo, da bodo njegovo izvedbo sproti prilagajali aktualnim epidemiološkim razmeram in tako poskrbeli za varnost vseh.

Vodja festivala Urška Bittner Pipan, vodja programa Mihela Jagodic in članica mednarodne festivalske glasbene komisije Simona Rožman Strnadso že predstavile program, ob tem je vodja festivala povedala: "V Slovenijo bo prišlo nekaj najboljših zborovskih dirigentov in drugih glasbenikov z različnih koncev sveta, v svet pa si želimo ponesti glas o izjemnosti Slovenije, o njenih ustvarjalcih in glasbi. V osmih festivalskih dneh bo na skoraj 200 dogodkih vsakdo našel kaj zase, kar ga bo zapeljalo, navdušilo in pustilo pečat. Seveda pa bo poskrbljeno tudi za varnost in zdravje sodelujočih."

Za slovenske udeležence in udeleženke je festival odlična priložnost, da stopijo v stik z najboljšimi ustvarjalci in se seznanijo z aktualnim svetovnim dogajanjem na področju različnih zvrsti vokalne glasbe. Poleg tega je festival izjemno pomemben tudi za razvoj kulturnega turizma in drugih področij družbenega življenja. "Europa Cantat Festival 2021 povezuje in navdihuje. Na festivalu bodo pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja ter ob vsestranski podpori Ministrstva za kulturo in Mestne občine Ljubljana sodelovale številne organizacije s področja kulture, šolstva, turizma in gastronomije," je povezovalni vidik festivala, ki bo pomembno prispeval k promociji Slovenije in njene kulture, strnila njegova vodja Urška Bittner Pipan.