Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Glasba

V Ljubljano prihajata Mozartova opera in španski orkester

Ljubljana, 29. 07. 2025 18.29 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
1

V sklopu 73. Ljubljana Festivala se odru Slovenske filharmonije obeta glasbeni večer, ki prepleta dramo, humor in brezčasno glasbeno mojstrstvo. Profesionalna operna akademija Pehlivanian bo namreč predstavila koncertno izvedbo opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Poletni večeri v organizaciji Ljubljana Festivala z vsakim dogodkom priskrbijo svojim obiskovalcem doživetja polna smeha, čustvenosti in presežkov. Nič drugače ne bo v torek, 5. avgusta ob koncertni izvedbi ene najznamenitejših oper vseh časov Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Na oder Slovenske filharmonije prihaja vokalna poslastica za vse ljubitelje klasicizma in mojstrovin klasične glasbe. Opera je nastala leta 1787 v sodelovanju z libretistom Lorenzom Da Pontejem. Delo temelji na legendi o razuzdanem španskem plemiču in zapeljivcu Don Giovanniju ter njegovem lahkomiselnem zadovoljevanju vseh svojih strasti, ki ga nazadnje pripelje do katastrofalnega padca. V Don Giovanniju je Mozart združil prvine komične in resne opere ter tako ustvaril edinstveno, kompleksno in predvsem brezčasno glasbeno-dramsko delo, ki mojstrsko raziskuje človeško naravo. Globoka etična vprašanja o odgovornosti, morali in posameznikovi usodi, postavljena v kontrast lahkotnim in humornim prizorom, večplastno opero ustvarjajo aktualno še danes.

George Pehlivanian
George Pehlivanian FOTO: Ljubljana Festival

Profesionalna operna akademija Pehlivanian je stična točka nadarjenih pevcev in dirigentov z vsega sveta. Profesionalnim glasbenikom omogoča pridobivanje in nadgrajevanje znanja ter izpopolnjevanje tehnike, dirigentom daje poglobljen vpogled v sodelovanje s pevci, vokalistom pa nudi dragoceno pripravo na zahtevne solistične vloge. Njen ustanovitelj, maestro George Pehlivanian, bo z akademijo nastopil tudi na letošnjem 73. Ljubljana Festivalu. V Beirutu rojen pianist in violinist z dolgoletno mednarodno kariero danes velja za enega vodilnih dirigentov svoje generacije. Domač je tako v opernem kot v simfoničnem repertoarju, sodeloval pa je pri izvedbah mnogih svetovno znanih klasičnih del, kot so Seviljski brivec, La traviata, Tosca in Carmen.

Seviljski brivec
Seviljski brivec FOTO: Ljubljana Festival

Obeta pa se tudi poslastica v zasedbi komornega orkestra Radiotelevizije Španija. Je reden gost na več pomembnih španskih festivalih v mestih, kot so Cuenca, Granada, Úbeda, Soria in Santander. V Ljubljani jim bo dirigiral Marc Moncusí. Vlogo solistov bosta izpolnila v Armeniji rojeni pianist Dmitrij Iškanov, najmlajši finalist v zgodovini Evrovizijskih mladih glasbenikov v Kölnu leta 2016, in v Madridu ter Parizu izšolani španski trobentač Anton García Francisco de Borja, ki je glavni trobentač v orkestru Simfoničnega orkestra Radiotelevizije Španija. 

Komorni orkester Radiotelevizije Španija
Komorni orkester Radiotelevizije Španija FOTO: Festival Ljubljana

Koncert v Slovenski filharmoniji bodo začeli Pogledi na morje španskega skladatelja Eduarda Toldre, ki je pomembno prispeval h katalonski kulturi, odvil pa se bo 31. julija.

George Pehlivanian ljubljana festival Don Giovanni Komorni orkester Radiotelevizije Španija
SORODNI ČLANKI

V Ljubljano prihaja ameriški kitarist Robben Ford

Vročina Havane in evropska prefinjenost na odru Križank

Sloviti Fantom iz opere v Ljubljani: 'Nekaj je na zgodbi, da poveže občinstva'

'Flamenko je glasba, ki vedno pride iz srca, niti malo pa ni razumska'

Med flamenkom in newyorškim utripom

Noč stratsi in vročine - El amor brujo

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
29. 07. 2025 20.38
Tole bi bilo pa za pogledat
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065