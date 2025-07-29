V Ljubljano prihajata Mozartova opera in španski orkester

Poletni večeri v organizaciji Ljubljana Festivala z vsakim dogodkom priskrbijo svojim obiskovalcem doživetja polna smeha, čustvenosti in presežkov. Nič drugače ne bo v torek, 5. avgusta ob koncertni izvedbi ene najznamenitejših oper vseh časov Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Na oder Slovenske filharmonije prihaja vokalna poslastica za vse ljubitelje klasicizma in mojstrovin klasične glasbe. Opera je nastala leta 1787 v sodelovanju z libretistom Lorenzom Da Pontejem. Delo temelji na legendi o razuzdanem španskem plemiču in zapeljivcu Don Giovanniju ter njegovem lahkomiselnem zadovoljevanju vseh svojih strasti, ki ga nazadnje pripelje do katastrofalnega padca. V Don Giovanniju je Mozart združil prvine komične in resne opere ter tako ustvaril edinstveno, kompleksno in predvsem brezčasno glasbeno-dramsko delo, ki mojstrsko raziskuje človeško naravo. Globoka etična vprašanja o odgovornosti, morali in posameznikovi usodi, postavljena v kontrast lahkotnim in humornim prizorom, večplastno opero ustvarjajo aktualno še danes.
Profesionalna operna akademija Pehlivanian je stična točka nadarjenih pevcev in dirigentov z vsega sveta. Profesionalnim glasbenikom omogoča pridobivanje in nadgrajevanje znanja ter izpopolnjevanje tehnike, dirigentom daje poglobljen vpogled v sodelovanje s pevci, vokalistom pa nudi dragoceno pripravo na zahtevne solistične vloge. Njen ustanovitelj, maestro George Pehlivanian, bo z akademijo nastopil tudi na letošnjem 73. Ljubljana Festivalu. V Beirutu rojen pianist in violinist z dolgoletno mednarodno kariero danes velja za enega vodilnih dirigentov svoje generacije. Domač je tako v opernem kot v simfoničnem repertoarju, sodeloval pa je pri izvedbah mnogih svetovno znanih klasičnih del, kot so Seviljski brivec, La traviata, Tosca in Carmen.
Obeta pa se tudi poslastica v zasedbi komornega orkestra Radiotelevizije Španija. Je reden gost na več pomembnih španskih festivalih v mestih, kot so Cuenca, Granada, Úbeda, Soria in Santander. V Ljubljani jim bo dirigiral Marc Moncusí. Vlogo solistov bosta izpolnila v Armeniji rojeni pianist Dmitrij Iškanov, najmlajši finalist v zgodovini Evrovizijskih mladih glasbenikov v Kölnu leta 2016, in v Madridu ter Parizu izšolani španski trobentač Anton García Francisco de Borja, ki je glavni trobentač v orkestru Simfoničnega orkestra Radiotelevizije Španija.
Koncert v Slovenski filharmoniji bodo začeli Pogledi na morje španskega skladatelja Eduarda Toldre, ki je pomembno prispeval h katalonski kulturi, odvil pa se bo 31. julija.
