V Ljubljano prihajata Mozartova opera in španski orkester

Poletni večeri v organizaciji Ljubljana Festivala z vsakim dogodkom priskrbijo svojim obiskovalcem doživetja polna smeha, čustvenosti in presežkov. Nič drugače ne bo v torek, 5. avgusta ob koncertni izvedbi ene najznamenitejših oper vseh časov Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Na oder Slovenske filharmonije prihaja vokalna poslastica za vse ljubitelje klasicizma in mojstrovin klasične glasbe. Opera je nastala leta 1787 v sodelovanju z libretistom Lorenzom Da Pontejem. Delo temelji na legendi o razuzdanem španskem plemiču in zapeljivcu Don Giovanniju ter njegovem lahkomiselnem zadovoljevanju vseh svojih strasti, ki ga nazadnje pripelje do katastrofalnega padca. V Don Giovanniju je Mozart združil prvine komične in resne opere ter tako ustvaril edinstveno, kompleksno in predvsem brezčasno glasbeno-dramsko delo, ki mojstrsko raziskuje človeško naravo. Globoka etična vprašanja o odgovornosti, morali in posameznikovi usodi, postavljena v kontrast lahkotnim in humornim prizorom, večplastno opero ustvarjajo aktualno še danes.