Ljubljanski traper Ezra se pridružuje regati

Sporočilo je jasno: U lajfu ne delite, kar nočte.

EZRA - U lajfu ne delam, kar nočm

Tole prvi resni spin, ki ga ljubljanski traper Ezra namenja širšemu občinstvu. Kajti do zdaj je za Ezro že pregovorno veljalo, da je model največja enigma domače hiphop scene. Po koluarjih se še zdaj šepeta, da ima Ezra že tri – kompletno posnete albume. Zatorej. Ezrina premierna iskrenost ni naključna. Artist je v prepoznavnem in docela neomajnem slogu krasno dopolnil informacijske vrzeli, ki so posledica njegove nobel muhavosti. Video je špica, dami v stranskih vlogah sta ekstra seksi, Ezra pa se za nastop na fronti šele ogreva. In to skrajno počasi, ali pač. Ker tako hoče! U lajfu ne delite, kar nočte, kaj vam tuki ni jasn'. Ocena: 5 YG - Toxic

YG se je brezsramno prišlepal na Be Happy, to je na hit slovite Mary J. Blige. Medtem ko so Toxic zvočno namešali trije producenti (Swish, Larry Jayy in Reece Beats), sta se za Mary leta 1994 producentsko trudila Diddy in Poke. Toxic je sorazmerno brezidejni pelonazem. Kalifornijski raper, še prej pa raje soular s Toxic ne ponudi prav nič intrigantnega. Obenem nič toksičnega. Če že, potem iz nabora songov s tem imenom izpostavim tistega lanskega obetavne R&B-jevke Summer Walker. Za sproti ali pa še to ne. YG-jev novi prihajajoči šesti album se bo pošteno imenoval Pray For Me. Ocena: 2 EMIS KILLA - Lucifero

Po sila uspešnem izletu skupaj s kolegom Jakeom La Furio se milanski raper po dveh letih vrača s sila varnim, pa niti ne posebej varčnim, napevom. Tega zgledno mehča raggatonski napoj. Ton in dikcija priljubljenega Emisa Kille sta povsem umirjeni, prijazni, pravzaprav zelo ljubeči. Ob tem, da je Luficer le prispodoba za toplino, ki jo oddaja prvogovoreči. Supereroe, kakor je bil naslov EK-jevega zadnjega albuma (2018), po novem ne bo aktualen. Poletna romantika, certo. Ocena: 3,5 DJ KHALED FT. DRAKE & LIL BABY - Staying Alive

