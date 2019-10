'Ljudje, ne sekirajte se, ko boste šli na plažo, se spomnite name'

Smolar je v vseh teh letih napisal okoli dvesto pesmi, katerih večina se je znašla na petnajstih albumih, "obdelal" pa je praktično vse, od poetov, grobarjev, pa do telesnih izločkov in tja do resnejših tem, osamljenosti, smrti in minljivosti. Smolar je zdaj v letu, ko praznuje 60. rojstni dan, pripravil tudi koncert v prestolnici, kjer je ljudi zabaval nič manj kot tri ure. Pravzaprav je pripravil poseben program v treh delih, kjer se je sprehodil skozi svojo kariero, pri kateri so mu največ pomagali Leteči potepuhi , pihalna sekcija in orgličar Damir Jazbec .

Adi je posebej zdaj, v krepkih zrelih letih, pravšnji zgled, kako je človek lahko dober in pozitiven, da dela dobro ljudem okoli sebe, hkrati pa je zagovornik zmernosti, strpnosti in pozitivnega razmišljanja. "Včasih so me spraševali, kdaj se bom zresnil, se zredil, se spravil v red, danes pa mi rečejo, 60 let? Dobro izgledate, gospod Smolar, kar sploh ni tako slabo," je že na samem začetku hudomušno ugotovljal Adi, ki je v desetletjih kariere Slovenijo s kitaro že neštetokrat prečesal podolgem in počez. Adi je namreč človek, ki gre rad med ljudi in se njimi pogovarja in jim zapoje. "Verjamem, da če bi se sredi noči kje izgubil in bi potreboval pomoč, da bi mi ljudje priskočili na pomoč," nam je nedavno priznal v intervjuju.

Kar se tiče občinstva v ljubljanski Cvetličarni, bi lahko dejali, da so ga posvojile tudi mlajše generacije poslušalstva, od dijakov in študentov naprej, zagotovo pa so bili številni na kakem njegovem koncertu že v mladosti, s svojimi starši. Delež je bil tudi starejše publike, hkrati pa je dejstvo tudi to, da ima Smolar zagotovo bolj natrpano dvorano v marsikaterem slovenskem kraju ali vasi, kjer ga bržčas bolj cenijo in je to, da ga gostijo na koncertu, najbrž večji dogodek in slavje kot koncert v prestolnici, kjer se vsak dan zvrsti kar nekaj dogodkov in glasbenih koncertov.