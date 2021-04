Lombardo predstavljajo pesem Vedno je pomlad

David Stritar (kitara), Borut Velušček (bas), Peter Vdovč (klaviature), Toni Habula (bobni), Sašo Kronegger (tolkala) in Nejc Lombardo (vokal) so dobri prijatelji, ki skupaj tudi počitnikujejo in si delijo dobre in slabe trenutke v življenju. Odločili so se, da bodo pri snemanju novega izdelka združili prijetno s koristnim ter da bodo nov videospot, ki nosi ime Vedno je pomlad, posneli na skoraj vedno sončnem Primorskem.

Obiskali so ene najlepših koncev: dolino reke Soče, Kanal Ob Soči, razgledni stolp Gonjače v Goriških Brdih. Tako je nastal 'road trip' videospot, ki nam v teh dneh prinaša skomine, saj si vsi želimo brezskrbnih izletov, svobode in neučakanega pričakovanja.

''Gre za občutek, ki sem ga v svojem življenju doživel neštetokrat. Komaj čakaš, da konec tedna končaš s službo ali drugimi obveznostmi, naj bodo to šolske ali kake druge. Šibaš po punco in uideta iz mesta, na izlet, na morje, na žurko ... Skladba je fiksacija tega občutka v notah in tudi v videospotu. Skladba Vedno je pomlad torej obravnava zelo preprosto stvar – občutek pričakovanja, svobode in bližine. Če bi moral na tem mestu podati nek filozofski nauk, bi to bil, da preproste stvari in količina le-teh v resnici najbolj bogatijo življenje,'' je skladbo slikovito opisal Nejc Lombardo.