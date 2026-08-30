Londonska Filipinka Beabaddoobee šarmira naprej

BEABADOOBEE - Memories

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Mogoče je tale komad srečno povprečen, ko gre za celoten opus angleške indei-pop pevke Beabaddoobee, kajti paravan, ki ga ustvarja song Memories je znova ravno prav ravninski. A kot vedno se Londončanki rojeni na Filipinih ni potrebno bati, saj bo za vedno zvena zvezdavo, in to predvsem na račun svojega nenadkriljivo nežnega, na prvi posluh prepoznavno vzhodnjaško, recimo kar krhkega vokala. Ta z nekaj deleža country in folk vplivov v namišljenem slogovnem seštevku Beabaddoobee ali Beatrice Kristi Ilejay Laus funkcionira dobro in privlači. Z nestrpnostjo pričakujemo pevkin in avtoiričn četrti album Pylon. Njen zadnji, temu je Beabaddoobee namenila naslov This Is How Tomorrow Moves, je dosegel vrh britanske lestvice.

Ocena: 3,5







CHASE & STATUS FT. DEBBIE - Gone Too Far

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Da bi angleški elektronski dvojec Chase & Status brez razmisleka uvrstili med ikonične postave iz začetka tisočeltja, nekako še ne gre. Vseeno velja, da sta v tedaj na plesiščih vladajoči bigbeat in nato prevladujoči house prav Chase & Status uvedla polomljen ritem ali breakbeat oziroma drum'n'bass. Ta kombinacija se je kasneje v bolj pop smeri razvil do neslutenih dimenzij. Gone Too Far je dokaz, da producenta in DJ-ja Saul Milton in Will Kennard ta čas bolj na varni ustvarjalni in komercialni strani. Vseeno pa si Londončana lahko s pritrditvijo odgovorita na vprašanja, ali je ta pop-soul-ič (skoraj vse), kar je ostalo od tistega, kar sva sejala vse od leta 2005 dalje. Zdaj je torej čas žetve, ki se zdi občutno manj naporen.

Ocena: 3,5





FRIENDLY FIRES - Lose All Your Friends

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Kar že neverjetnih petnajst let je mimo od preboja angleške zasedbe Friendly Fires, ki je zaslovela s polnim house-pop zvokom in do tedaj praktično omamnim napuhom, ki je bil delno tudi preslikava slovitega "madchesterskega" sloga nepozabnih The Stone Roses in Happy Mondays. Lose All Your Friends zvočno ni več podoben niti albumu Inflorenscent, ki so ga Friendly Fires z juga Angle izdali leta 2019, kaj šele tistima Pala )2011) in prvencu Friendly Fires iz leta 2008. Pa vendar se lahko zgodi, da bo nepričakovani novi album Friendly Fires - res, veljalo je, da je njihova ponovna vrnitev maloverjetna - prijetno presenečenje. Do tedaj pa naj zdrži tole zadovoljno vabilo na plesišče.

Ocena: 4,5