Londonski elektronični dvojec se vrača v bazo

Bratska misja je dospela do četrtega poglavja. Alchemy je po treh giga-uspešnih albumih južnolondonskega produkcijskega dvojca Disclosure prvi, ki sta ga Lawrenceova poba izdala brez založbe, na hitro, nepričakovano, "iz prve". Album je odličen. Zakaj? Ker je utrjen na spretnostih, znanjih in izkušnjah, ki sta jih Disclosure v zadnjem desetletju pridobila kot gonilna sila UK-housa, a obenem njuna novopridelana celota ne zveni niti starikavo, še manj postano ali prežvečeno – ne! Alchemy razbija sveže, kaleidoskopsko barvito oziroma slogovno pestro, dramaturško posrečeno, predvsem pa sproščeno in zato navdihujoče. Guy in Howard Lawrence sta album postavila v svojih dveh, torej ločenih studiih, to je pol v LA, pol v Londonu. Disclosure, otroka poklicnih glasbenikov, ki sta svoj tudi komercialno izjemno uspešen alternativni EDM-ovski pohod zanetila še kot najstnika, sta od nekdaj slavila funk in čikaško house šolo, še zlasti pa opus producenta J Dille, še prej pa klasične partiture skladateljev Bacha in Debussyja. Spričo vsega tega nikakor ne čudi, da so njuni komadi v tej aktualni povratniški malhi stilsko zelo značajski. Vsakomur, ki je vsaj malo podučen o karakteristikah elektronskih oziroma plesnih žanrov in sub-žanrov tipa UK ali future garage, deep house, electro-house ter trance in 2-step itd., zadovoljno mlaskanje ob poslušanju dela Alchemy ne bo prihranjeno. Brata Lawrence, ki sta 11-songovski album zasnovala brez enega samega izposojenega sampla ali vzorca, za otvoritev ponujata klasičen "hitič" Looking For Love, vključno z vokalom, ki ga je prispeval Howard. Omenjena skladba je stkana na pogumno pospešenem 2-stepovskem kolovratu, pri čemer mehko drum'n'bassovski posnetek Higher Than Ever Before deluje kot naznanilo, da se albumska kohezija tam delno prelamlja. Indeksirane od četrte (A Little Bit) do vključno osme kompozicije (Sun Showers) delno zadišijo celo po dediščini Daft Punk; pri čemer so ravno Sončne prhe subtilno potunkane v trance, sedma zaporedna We Were In Love pa je kljub vsemu odkrito namenjena vsem Tomorrowland fanatikom, se pravi, da je njena tekstura namerno malenkostno cenena. Masten funk se izcimi še iz zaključne Talk On The Phone, pridružene tistim, ki imajo zvedavo vokalno linijo. Disclosure, v preteklosti močno odgovorna tudi za priljubljenost pop-soularja Sama Smitha in electro-pop dvojca AlunaGeorge, desetletje izida svojega vsebinsko genialnega in zato ikoničnega albumskega prvenca Settle slavita s pohvalno prefinjenim nostalgičnim preletom.

Ocena: 4