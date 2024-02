Londonski indie-psihadeliki Kula Shaker še vedno lovijo lastni rep

Kula Shaker od nekdaj slovijo kot poseben band. Poseben celo med posebnimi. Prvi hit-single z njihovega novega albuma tega ne skriva. Natural Magick ali naslovna tema je harmonsko in produkcijsko preprosto preblizu zimzelenki The Only One I Know manchestrske zasedbe The Charlatans (1990), da bi jo lahko razumeli bolj resno. Po drugi plati pa gotovo velja, da moraš imeti res jajca, da kopiraš od Šarlatanov, ki so se, in približno tako je še dandanes, zgledovali pri sosedih in sodobnikih The Stone Roses. Kula Shaker so malce zapozneli londonski podaljšek Madchestra, revolucionarnega umetnostnega in družbenega vrenja, ki se je v drugi polovici 80. let minulega veka vzpostavilo v tretjem največjem angleškem mestu. Tudi zato pojav Kula Shaker spremlja raje oblačna karma. A to karmično oblačnost že od nastanka benda (prav tako leta 1990) vodi visoka spiritualna zavest Crispina Millsa, frontmana Kula Shaker. Ta je svojo zasedbo poimenoval po starodavnem indijskem vladarju. Hinduizem in vse pripadajoče meditativne ravni pa je Mills, vnuk slavnega angleškega igralca Johna Millsa, prevzel na svojem potovanju po indijski podcelini še v zgodnji odrasli dobi. V redu. Nazaj na Natural Magick. Poleg poskočne naslovne popevke album Kula Shaker za ohranjanje interne dinamike vključuje slogovno med seboj dovolj različne melodije oziroma songovske oblike. Toda teme, ki jih promovira Mills, so nanizane praktično brez koncepta. Pa čeprav vsebina dela slavi zgolj pozitivne ideje – protivojne, enakopravne, sočutne, sproščujoče in blago veseljaške, zmerno psihadelične idr. V teh okvirih prevladujejo hitri ritmi in prav tak produkcijski naklon (oz. drive). Vse to skupaj pa že kar pošteno diši po retro prepihih. Vsi obrazi mehkega angleškega indie rocka v eni sliki. Komaj dobro: tri.

