Londonski posebneži Bloc Party še nikoli niso bili tako zabavni

Kaj pričakujemo od povratniškega albuma ljubega nam benda? Da je stvar sočna, da po energiji spomni na stare čase, na po zvokovni ostrini spomni na nove, torej na zdajšnje čase, in če bi le šlo, da se nam stara simpatija še dodatno prikupi z umetnino, ki ne diši po postani, pač pa po aktualni, sodobni ustvarjalnosti. Z londonskim kvartetom Bloc Party imajo številni zelo pristno razmerje. V marsičem značilen, a vendar zrel, sproščen in obenem udaren indie-rock je zaveden tudi na šestem dolgometražnem delu te zanimive zasedbe. Alpha Games je njihova prva tovrstna izdaja po šestih letih – in posluša se jo lahko na eks! Še več. Frontman ekipe Kele Okereke svojih vratolomnih pevskih manevrov nikoli ni izvajal brez razloga. Tokrat pa to drži še bolj zares. Občasno Okerekejevo cviljenje mi je šlo svoje dni precej na živce. Sčasoma pa je eden redkih temnopoltih pevcev v bolj kot ne podivjanih rock bendih tej modulaciji celo odpovedal. Na pričujočem albumu Okereke na to taktiko namenoma pozabi! Dejansko pa v nekaj melodijskih zavojih proti pričakovanju kar obmolkne. Nasploh velja, da ima glasba Bloc Party nepredvidljive ritmične reze, in to kljub temu, da je zasedba najbolj navdušena nad šopanjem post-punkovskovskih maršev. Med novimi songi kot taka izpostavim Rough Justice in In Situ. Obenem pa je ravno zaradi vokalistove modre, reklo bi se sinkopirane, akcije vsa ta zgoščena pripovednost Bloc Party še bolj artistična. Bloc Party so postali za krepko stopnjo bolj igrivi. Zdaj je njihova izrazna viba v pravi in docela oksuni meri primerljiva z malenkost mlajšimi, a še vedno sodobniki, na primer z bendoma Everything Everything in Alt-J. Še zlasti slednjim je iskra umetelnosti ob njihovem nedavnem povratku zaznavno zbledela. Song Of Things Yet to Come kot najboljši del Alpha Games je podobno kos komad You Should Know the Truth pogumno simfo-rockovski. Pohvalo si zaslužijo tudi enote By Any Means Necessary, In situ in If We Get Caught. Lepi so dnevi, ko že malce pozabljen bend znova navdušuje.

Ocena: 4