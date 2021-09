Lorde ne bo nastopila zaradi strogih protokolov za zajezitev okužb

"Opazila sem, da je bilo kar nekaj ljudi močno zaskrbljenih zaradi moje odpovedi nastopa na podelitvi MTV-jevih nagrad. To je zelo lepo, ampak jaz sem čisto v redu," je zapisala in nadaljevala: "Gre samo za to, da smo načrtovali ta popolnoma neverjeten nastop, v katerem bi bilo na odru v intimnem plesnem performansu mnogo udeležencev. Nismo popolnoma razumeli (zelo potrebnih!) varnostnih protokolov, ki so na mestu, nošenje mask in socialna distanca pa za nastop pomenita to, da na koncu ne bi bil tak, kot sem si ga zamišljala, vi pa veste, da za vas ne morem pripraviti nečesa, kar je manj kot izjemno." Na koncu je dodala, naj ne skrbijo ter da v prihodnje prihaja še mnogo televizijskih nastopov in svoje zveste privržence zaprosila z razumevanje.

Organizatorji prireditve so na uradnem Twitterjevem profilu pred dnevi potrdili, da Lorde kot glasbena gostja na dogodku ne bo sodelovala, vendar razloga za odpoved niso jasno navedli. Nekaj časa so namreč kot pojasnilo uporabljali besedno zvezo "produkcijski elementi" brez dodatnih informacij o tem, kaj točno je pri pripravi odmevnega nastopa šlo narobe.