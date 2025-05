Je Loreen pripravljena na tretjo evrovizijsko zmago?

Čeprav ji je evrovizijska skupnost takoj po zmagi na švedskem predizboru napovedala triumf na tekmovanju, pa sama vanjo ni bila prepričana. "Dve stvari sta mi pomembni. Pomembna mi je pristnost, da je moje delo moja resnica, za katero ni kompromisov ali skritih motivov. In druga stvar, ki mi je pomembna, so ljudje. Menim, da je to ključ do uspeha. Uspeh je povezava, da je ljudem všeč, kar počnem. Zato zmagaš. To je bil vedno moj cilj. Če bi ustvarila nekaj, kar je všeč le meni, ne pa tudi ljudem, in bi vseeno zmagala, v tem ne bi uživala. Dovolj se poznam, da vem, da bi odnehala," je obrazložila glasbenica.

Loreen je prva in za zdaj edina ženska, ki je na Evroviziji zmagala dvakrat. Prvič z Euphorio leta 2012, 11 let zatem pa s skladbo Tattoo . Kot je povedala v pogovoru za 24ur.com , je za svojo drugo zmago popolnoma spremenila svoj način življenja. "Gre za način razmišljanja. Nisem le odpela pesmi," je dejala. Celo leto je namreč podredila nastopu. "Spremenila sem svoje življenje. S tem moraš živeti. Je kot igralska metoda. To moraš utelešati z vsem svojim duhom," je povedala.

Njena kariera je sicer veliko večja od zgolj Evrovizije. Kot je ekskluzivno razkrila v pogovoru, oboževalci lahko v kratkem pričakujejo sodelovanje s priljubljenima didžejema Davidom Guetto in Dimitrijem Vegasom. Kmalu bo izdala svoj nov studijski album, pripravlja pa se tudi na novo turnejo. "Lahko pričakujete duhovno popotovanje. Ljudi skušam opomniti na njihovo moč in o tem, da obstaja nekaj višjega od nas. Skušam jih spomniti na vesolje, ki je v njih. Tako veliko, kot je vesolje, obstaja tudi vesolje znotraj nas. Obstaja več načinov, kako priti vanj. In eden od načinov je tudi glasba," je povedala.

Je pripravljena podreti še en rekord in kot edina na Evroviziji zmagati trikrat? V pogovoru te možnosti ni zavrnila, a bi se za to moralo izpolniti več pogojev. "Ko si pripravljen, si pač pripravljen. Vsakič, ko se to zgodi, je nekaj magičnega. Če se bom podala v to, bo tako želelo vesolje. Nisem vedela niti, da bom to storila drugič. Ko se to zgodi, te nekaj prešine in takrat pač veš," je še dejala švedska zvezdnica.

Katera skladba ji je ljubša – Euphoria ali Tattoo? In zakaj je Švedska vsako leto tako uspešna na tekmovanju za Pesem Evrovizije? Več o tem v intervjuju na vrhu članka.