Lovšin: Mladina se še zna zabavati, politika pa še bolj

Po moje ene 43 let nazaj. Redko dam gor kakšno svojo staro ploščo. V glavnem imam v glavi nove komade. Dolgcajt pa itak precej preigravamo v živo in se ga še nismo naveličali, kar pa tudi nekaj pove.

Ko si danes zavrtimo vaš prvenec Dolgcajt, gredo marsikomu še vedno kocine pokonci. Dober zvok, pesmi, zvok, kitare, besedila. Kdaj se je na vašem domačem gramofonu nazadnje zavrtel Dolgcajt in kakšne občutki so vas prevevali ob tem?

Če vam morda ni ravno uspelo skopirati britanskega panka, ste pa ustvarili nekaj svojega, morda celo bolj unikatnega, slovenski pank, ki je bil drugačen kot reški Parafi ali novosadska Pekinška patka.

Ja, kitarista sta imela svoj pristop in sta se ga kar držala. Mi smo imeli idejo, da smo predvsem glasni in hitri. Ampak Dule Žiberna je v glavnem komponiral ter vodil igro in včasih nas je odneslo precej izven glavne smeri. In tukaj smo bili potem drugačni. Zdaj bi rekli bolj sveži.

Prvi je pank na radiu vrtel Andrej Šifrer pod sloganom "rokenrol v vsako slovensko vas", kje ste prvič slišali pank, na slovenskem radiu ali s plošč, ki jih je Gregor Tomc prinesel iz Anglije?

Ja, naš prvi stik so bile Gregove plošče. Ampak od prej smo že poznali pub rock in bende kot Eddie & Hot Rods in to je bila kar dobra predpriprava na pank.

V panku se zdi, da je "deadline", omejenost časa, prej dobra stvar kot slaba, kaj pa pri samem snemanju, je bolje pustiti stvari bolj surove, da izpadejo pristnejše, kot neko piljenje in nasnemanje?

Nekaj je na tem, a resnici na ljubo so imeli Pistolsi odličnega producenta, ki se je kar resno lotil dela. In tudi mi bi gotovo še kaj postorili z zvokom, če bi imeli kaj več časa v studiu. Pa ga nsimo imeli in mogoče nas je to rešilo.

Album Dolgcajt je bil leta 1980 bil pravi bum, ljudje so zanj stali v vrstah, kar si je danes težko predstavljati. Koliko vas je motilo, da je album dobil nalepko "šund" od nekakšne komisije, bil dodatno obdavčen, ali je bil to pač kompromis, ki ste ga bili primorani sprejeti?

Komaj se spomnim te nalepke. Tega, da bi o njej kaj razpravljali, pa sploh ne.