Lovšin: Najbolj grozen je 'dolgcajt' v glavi

LegendarniPero Lovšin, ki bo konec junija dopolnil 66 let, je v nekem svojem nedavnem zapisu poudaril, da "kdor se točno spominja, kaj se je dogajalo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, da tistega zagotovo ni bilo zraven". Glede na njegov ugled v domačih rockerskih krogih, mu res ni težko verjeti. ZaPankrte je dejal, da so sami "šibali pank in šli skozi šolo rokenrola", kar je še kako res, sploh če vzamemo na um, da so leta 1980 izdali prvi slovenski pank album Dolgcajt, ki je bil ob pomoči Igorja Vidmarja inGregorja Tomca, veliki met in preboj napredne domače glasbene scene v času političnega in socialnega dolgcajta.

Moderen zvok mladostniškega upora, v katerega je Tomc zapakiral tudi politične konotacije (Za železno zaveso, Totalna revolucija, Civili in vojaki), je bila naša različica zvoka, ki so ga mladci, ki so poslušali Sex Pistols, The Kinks in še koga, prenesli v slovenski, takrat pravzaprav še jugoslovanski, prostor. Čas, ko je bil brezup in dolgcajt vsakdana še kako živ, Pankrti pa so s svojim razgrajanjem uperili prst prav vanj. In mladina je poskočila z njimi.

"Nč se ne premakne", je pred štirimi desetletji rjovel Pero, ki je hkrati dajal vedeti, da "hoče doživeti vse naenkrat, čim hitreje in čim močneje", kot se je lepo nekje izrazil. Da je Dolgcajt nedvomni kulturni mejnik na domači glasbeni sceni, ni dileme, do posebne naklade 700 izvodov pa so ob lanski 40-letnici tega kultnega albuma prišli tudi zbiralci in vinilni navdušenci, ki ga imajo zagotovo na domači polici s ploščami.