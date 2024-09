LPS pred premiero filma Tartinijev ključ predstavili nov videospot

"Predstavljamo svoj spot, ki je nastal za pesem Nekaj novega, posneta je bila v sodelovanju s filmom Tartinijev ključ in je tudi v filmu, zato smo tudi posneli videospot z nekaterimi scenami iz tega filma. Zelo smo veseli, da ga lahko tukaj predstavljamo, kjer bo že čez dober mesec ta film tudi že v kinih," so nam ob premieri videa povedali člani skupine LPS.

"V filmu je skupina LPS-super fantje in tudi članica skupine. Na snemanju smo se zelo dobro razumeli in posneli, kar smo imeli za narediti, ali so boljši glasbeniki kot igralci, bi pa rekel, da je meja kar izenačena. Enako dobri so kot igralci in kot glasbeniki," nam je ob premieri filma Tartinijev ključ povedal igralec Svit Šturbej , ki je v filmu tudi nastopil.

"S člani skupine smo posneli dva prizora, v enem od teh smo se vozili v lepem športnem avtomobilu in smo res uživali, drug dan, ki mi je ostal zares v spominu, pa smo snemali v piranskem gledališču in smo se imeli zares lepo. Pesem smo slišali v živo in smo se res zabavali vsi skupaj," pa je o snemanju povedala igralka Maks Kerševan, ki je pred samo premiero filma priznala, da ima veliko tremo: "Strah me je in imam veliko tremo, ampak se najverjetneje najbolj veselim Festivala slovenskega filma, sem se pa že videla na velikih platnih festivala v Sarajevu in komaj čakam, da se vidim še enkrat."

"Jaz pa se veselim vsega in komaj čakam na to, se pa ne veselim gledati sebe na velikih platnih-absolutno ne. Je pa šla trema še mimo v Sarajevu, tako da bo zdaj veliko lažje," pa nam je zaupal Svit.