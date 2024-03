LPS z izdajo prvega albuma dokazali, da so srednješolski bend, ki traja

V prvi album so LPS vnesli svoje glasbene inspiracije, žanrsko raznolikost, ga pilili dve leti in zapakirali z upanjem, da bo lepo sprejet na drugi strani odra. A kako narediti srednješolski band, ki traja? "Glavno je vztrajati in ne obupati pri nastopih, na katerih ni nobenega. Ne smeš obupati nad pesmimi, ki niso takoj najboljše, ko jih napišeš. Treba je samo vztrajati in tako se da nekam priti," je povedal pevec skupine Filip , ostali pa so v smehu dodali: "Čim dlje časa je treba ostati v srednji šoli."

Kaj pa o fantih in dekletu pravijo njihovi glasbeni kolegi? "Ko so nastopili na Eurosongu, takrat smo izvedeli za njih, sicer smo jih spoznali že na EMI FREŠ, ko so zmagali s pesmijo, ki ima zelo dober 'vajb'," so jih pohvalili fantje iz skupine Booom. "Ko sem prvič slišal to pesem, sem jo opisal kot pesem, ki bi jo rad poslušal v avtu, ko na sončen dan stojim pri rdeči luči in mi polepša to čakanje," pa je njihovo zmagovalno pesem komentiral Arne. "Super se mi zdi, da peljejo zgodbo naprej, da ne odnehajo in da se zgodba razvija. Imajo super svežo, mlado energijo in mislim, da potrebujemo čim več takega v Sloveniji," pa je poudarila Katarina iz skupine Tabu.