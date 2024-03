Luč sveta ugledal zvezdniško obarvan country album zvezdnice Beyoncé

90-letnega Nelsona je moč slišati v skladbah Smoke Hour Willie Nelson in Smoke Hour II., medtem ko je Dolly Parton zvezdnici 'posodila' svoj hit Jolene. Partonovo je sicer moč slišati v uvodniku Dolly P in skladbi Tyrant. Beyoncé je pri dveh skladbah sodelovala tudi z Lindo Martell (Spaghettii, The Linda Martell Show), prvo temnopolto pevko, ki je leta 1969 nastopila na legendarnem country dogodku Grand Ole Opry v Nashvillu.

Sodelovanje, ki po prvih ocenah na spletu najbolj odmeva, pa je sodelovanje med Beyoncé in Miley Cyrus v pesmi II Most Wanted. Beyoncé je poleg omenjenih moči združila še s Postom Malonom (Levii's Jeans), glasbenikom Shaboozeyjem (Spaghettii in Sweet Honey Buckiin'), Williejem Jonesom (Just For Fun) in temnopoltimi ustvarjalci Rhiannon Giddens, Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy in Reyna Roberts (Blackbird). Pri skladbi Protector je grammyjeva rekorderka moči združila s šestletno hčerko Rumi Carter.

"Upam, da slišite moje srce in dušo ter vso ljubezen in strast, ki sem ju prelila v vsako podrobnost in vsak zvok," je pred izdajo albuma oboževalcem sporočila Beyoncé. "Ta album je nastajal več kot pet let in se rodil iz izkušnje, ki sem jo imela pred leti, ko se nisem počutila dobrodošlo. In bilo je zelo jasno, da nisem." 42-letna pevka je zapisala, da se je zaradi te izkušnje globlje potopila v zgodovino country glasbe. "Lepo je videti, kako lahko glasba združi toliko ljudi po vsem svetu, obenem pa okrepi glasove nekaterih ljudi, ki so toliko svojega življenja posvetili izobraževanju o naši glasbeni zgodovini."

Neprijetna izkušnja, o kateri je pevka pisala, se je odvila leta 2016, ko je z zasedbo The Chicks (Dixie Chicks) nastopila na podelitvi country glasbenih nagrad. Medtem ko Beyoncé ni natančno povedala, zakaj se je po nastopu počutila nezaželeno, so članice zasedbe leta 2020 povedale, da so jih v zaodrju med podelitvijo nagrad obravnavali "čudno" in "nagnusno". Več uporabnikov je po podelitvi nagrad objavilo rasistične komentarje o Beyoncé, videoposnetek nastopa pa je bil nato v celoti izbrisan iz interneta.