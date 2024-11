Lucija Selak in Tommy Budin o skupni pesmi: Ljudje morajo brati med vrsticami

Lucija Selak in Tommy Budin sta stalna člana Ansambla Saša Avsenika , a kljub temu sta nedavno v svet poslala povsem samostojno pesem. Kako je prišlo do tega, da sta se odločila napisati in izdati pesem? "Pesem je nastala, ko sva se sama vozila na naše nastope. Namesto, da bi se pogovarjala o ljudeh, sva se pogovarjala o glasbi," je povedal Tommy in dodal, da pesem ni narodnozabavna, kot bi večina pričakovala od njiju. "Gre za drugačen žanr, ki ga imava prav tako rada," je še dodal.

Pesem sta ustvarila sama, vsak od njiju je nekaj prispeval. "Jaz sem napisala besedilo, saj veliko raje pišem kot govorim," se je sramežljivo nasmehnila pevka, ki v pesmi navdušuje s svojim angelskim glasom. "Tommy je odličen v glasbi in za ostalo je poskrbel on," je še dodala in razkrila, da so Kapljice pesem, ki je večna in ni omejena na letni čas. Se pa za besedilom pesmi skriva prav poseben pomen. "Zelo rada imam metaforične izraze in če razkrijem, kaj pomenijo kapljice, bom vse uničila. Rada imam, da me ljudje berejo med vrsticami in tudi sama rada tako berem ljudi. Okoli sebe imam izjemno ozek krog ljudi, ki me poznajo in prav tisti bodo razumeli, kaj točno pomeni naslov," se je skrivnostno nasmehnila pevka.