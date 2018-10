Luis Fonsi ima v ognju novo železo

''Pesem sem napisal z mislijo na Ozunov vokal in stil,''je 40-letni Luis povedal o sodelovanju s 26-letnim Ozuno , ki je znan po pesmih Vaina Loca, El Farsante in Se Preparó. ''Sem velik oboževalec njegove glasbe, kaj vse doprinese. Neverjetno je talentiran, ima odličen vokal in odlično piše pesmi.'' je še dodal ob izidu novega glasbenega izdelka.

Pesem Imposible,ki je posvečena vsem ženskam,je dobila tudi vizualno podobo. Videospot, katerega režiser je Carlos Perez, so snemali v Miamiju in Los Angeles. Zgodba se dogaja na železniški postaji, poleg Ozune in Fonsija pa v spotu nastopajo tudi plesalci in plesalke.

Poglejte si videospot za Fonsijev najnovejši singelImposible.