Luka Basi in Nastja Gabor: Čakala sva na trenutek, da deliva najino zgodbo

Oba sta glasbenika, zato sta se Luka Basi in Nastja Gabor pogosto srečala z vprašanjem, kdaj bosta posnela duet. In sta tudi ga, a sta čakala na prav poseben trenutek. Pesem S tabo sta jima za poroko podarila prijatelja Raay in Marjetka Vovk, zaljubljena Korošca pa sta nanjo zaplesala tudi prvi poročni ples. Čeprav sta si večno zvestobo obljubila že konec julija, pa sta zdaj v svet poslala še videospot, v katerem sta prikazala svojo ljubezensko zgodbo.

Oba sta namreč čakala na prav posebno pesem in prav poseben trenutek. In je prišel - njuna poroka in pesem, ki sta jima jo podarila prijatelja Raay in Marjetka Vovk. "Kot glasbenica in pevka sem dolgo čakala na tisto posebno pesem, ki bo res najina. In na najino pesem sem si vedno želela zaplesati najin poročni ples," je o pesmi S tabo zaupala Nastja.

Njena želja se je tudi izpolnila in njuna skupna pesem je prvič zazvenela na njuni julijski poroki. "Omenjena pesem bo zagotovo za vedno najina najljubša. Tudi zato je bila najina poroka kot iz pravljice," je povedala pevka, ki se je skupaj z možem močno veselila, da pesem predstavita tudi svojim oboževalcem. V živo sta jo prvič zapela na Lukovem nedavnem velikem koncertu v Križankah. "Vse od takrat pa sem čakala, da ta duet in vse, kar ga spremlja, v celoti deliva tudi z najinimi oboževalci," je dodala Korošica.

Nad sodelovanjem s svojo ženo je navdušen tudi priljubljen pevec. "Nekaj najlepšega je, da lahko s svojo ženo doma prepevaš, ustvarjaš in to zdaj tudi predstaviš širši javnosti, v najinem primeru pa sploh, ker sva oba tudi avtorja, glasbenika in pevca. Duet smo načrtovali za jesen, a že po poroki smo videli, da so si oboževalci odseke te pesmi zavrteli več kot 5-milijonkrat in sva zato oba še toliko bolj čakala, da pesem in poročni video izideta v celoti," je zaupal ob izidu.

Da sta končno dobila svojo skupno pesem, pa sta zaslužna zakonca Vovk, duo Maraaya. "Nastji in Luki sva želela podariti res unikatno darilo, ki ju bo spremljalo skozi celo življenje, zato sva ustvarila njuno pesem, na katero bosta lahko plesala skozi vsa obdobja svojega življenja, ko jima bo šlo lepo. Ko pa kaj ne bo šlo po načrtih, se vedno lahko spomnita na svojo pesem, kako je biti zaljubljen in kakšen je bil njun poročni dan," sta povedala in dodala, da je posebnost te poročne pesmi v tem, da ne govori le o dobrih stvareh, ker življenje in zakon prinašata številne izzive. "Vsak odnos gre skozi vzpone ter padce in ključ ljubezni je, da znamo iti čez to in prav o tem govori pesem S tabo. Pomembno pa je, da gresta čez vse skupaj. To je tisto, kar naredi zakon trden in lep oziroma je bistvo zakona," sta še dodala avtorja.