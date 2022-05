Luka Basi je izdal nov spot za pesem Kamiondžija in napovedal koncert oziroma Dalmatinsko noč septembra v Križankah, ko se mu bodo, kot pravi, pridružili številni gostje. Do takrat bo aktiven na številnih odrih po Sloveniji, v soboto začenja Kamionfest v Sevnici, kjer bo prvič zapel tudi novo pesem, ki je nekakšna himna vsem voznikom kamionov. Luka pravi, da se je tudi sam že preizkusil v vožnji s tem vozilom in da ni bilo ravno lahko.