Luka Basi kot prvi slovenski izvajalec nastopil na Melodijah Jadrana

Letošnja izvedba Melodij Jadrana, ki je v Splitu potekala od 25. do 28. junija, je prvič postregla tudi s slovenskim izvajalcem. Na festivalu je nastopil Luka Basi z balado Za nas. "Split ima posebno energijo. Ko prideš sem, hitro razumeš, zakaj ima tako pomembno mesto v hrvaški glasbi. Zato mi pomeni ogromno, da sem prav tukaj postal prvi Slovenec na odru Melodij Jadrana. To razumem kot veliko priznanje in kot lep znak, da glasba povezuje ljudi in mesta tudi prek meja," je povedal pevec.

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Kot so zapisali organizatorji festivala, Split že desetletja velja za eno najpomembnejših glasbenih središč Hrvaške. Mesto z bogato glasbeno tradicijo, festivali in kulturno dediščino vsako poletje privabi obiskovalce z vse Evrope, glasba pa ostaja eden njegovih najbolj prepoznavnih simbolov. Melodije Jadrana v ambientu Galerije Meštrović združujejo prepoznavna imena hrvaške glasbe. Na njihovem odru so v preteklih letih nastopili številni znani hrvaški izvajalci.