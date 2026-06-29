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Glasba

Luka Basi kot prvi slovenski izvajalec nastopil na Melodijah Jadrana

Split, 29. 06. 2026 18.46 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Luka Basi

Priljubljeni pevec Luka Basi je ob svoji deseti obletnici kariere dosegel pomemben mejnik, saj je kot prvi slovenski glasbenik nastopil na prestižnem festivalu Melodije Jadrana v Splitu z balado Za nas.

Letošnja izvedba Melodij Jadrana, ki je v Splitu potekala od 25. do 28. junija, je prvič postregla tudi s slovenskim izvajalcem. Na festivalu je nastopil Luka Basi z balado Za nas. "Split ima posebno energijo. Ko prideš sem, hitro razumeš, zakaj ima tako pomembno mesto v hrvaški glasbi. Zato mi pomeni ogromno, da sem prav tukaj postal prvi Slovenec na odru Melodij Jadrana. To razumem kot veliko priznanje in kot lep znak, da glasba povezuje ljudi in mesta tudi prek meja," je povedal pevec.

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Kot so zapisali organizatorji festivala, Split že desetletja velja za eno najpomembnejših glasbenih središč Hrvaške. Mesto z bogato glasbeno tradicijo, festivali in kulturno dediščino vsako poletje privabi obiskovalce z vse Evrope, glasba pa ostaja eden njegovih najbolj prepoznavnih simbolov.

Melodije Jadrana v ambientu Galerije Meštrović združujejo prepoznavna imena hrvaške glasbe. Na njihovem odru so v preteklih letih nastopili številni znani hrvaški izvajalci.

"Ko sem zadnja leta spremljal Melodije Jadrana in na istem odru gledal izvajalce, kot so Jelena Rozga, Petar Grašo, Nina Badrić, Jole, Tonči Huljić, Jacques Houdek in številni drugi, si nisem predstavljal, da bom nekoč tudi sam del tega festivala. Zame je to velika prelomnica. Ne samo zaradi tega, ker sem prvi Slovenec na tem odru, ampak predvsem zato, ker sem postal del družbe izvajalcev, ki jih že dolga leta iskreno spoštujem. Lepšega darila ob svoji deseti obletnici kariere si skoraj ne bi mogel želeti," je priznal Basi.

Luka Basi Za nas festival hrvaška Melodije Jadrana

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