Luka Basi peto obletnico kariere proslavlja zaročen in z novo skladbo

Glasbene sanje enega najbolj priljubljenih in uspešnih glasbenih izvajalcev pri nas so se začele pred petimi leti, ko je izšel njegov prvi veliki hit s hrvaškim zvezdnikom Joletom. Od takrat naprej Basi vsako leto prav na dan obletnice začetka njegove kariere predstavi novo uspešnico.

Luka Basi je po hitih Nisam ja od jučer, Sedam noći, Taxi ter Prokleto zlato ob peti obletnici kariere izdal novo pesem To je to, skladba pa je dobila tudi vizualno podobo. Svež projekt je zaznamovala Lukova življenjska prelomnica, ki jo opisuje v pesmi in videu. Rekel si je, to je to, šel na kolena in zaprosil svojo Nastjo. Ona je seveda odgovorila z da.

icon-expand Luka Basi z zaročenko FOTO: NEO VISUALS

Priljubljeni glasbenik je ob tem povedal: "Vsako leto se veselim 15. decembra in ta dan čakam bolj kot kateri koli praznik. Vsako leto z ekipo poskrbimo, da na ta dan izide nova pesem. Ko postane uspešnica, si rečemo: ''To je to!'' Letos se je tudi meni zgodila velika prelomnica v življenju in sem v stilu naslova nove uspešnice naredil pravo stvar. Čeprav svojo kariero gradim na glasbi in se izmikam poseganju v zasebnost svoje družine in partnerke, je zaroka in odločitev za veliki korak nekaj, kar sem združil tudi z glasbo in na glas delim z vsemi. Tu so v pesmi in videu – moja zgodba, moja sreča, moja ljubezen – Tai, Tia, Nastja, moja družina, ki je na vsakem koraku ob meni in zaradi katere je vsak uspeh toliko slajši, ker ga imam s kom deliti, ko pridem domov."

Pesem To je to je dobila tudi nenavadno video podobo. Pesem je Luka predstavil v svoji osebni različici, s katero je svoje poslušalce in oboževalce spustil blizu v svoje življenje in skozi skladbo predstavil svojega sina, hčerko, partnerko in nenazadnje skriti posnetek zaroke presenečenja, ob koncu skladbe pa presenetil še s televizijsko različico videospota.

icon-expand Luka Basi proslavlja peto obletnico uspešne kariere. FOTO: Profimedia