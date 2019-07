Luka Basi pometel s konkurenco na Splitskem festivalu

Ta vikend je v Splitu potekal eden najbolj priljubljenih popevkarskih festivalov regije. In če smo še v davnih sedemdesetih Slovenci tam zmagovali z legendarnimi, kot je Pepel in kri, smo bili kasneje vsa leta samostojne Slovenije brez svojih predstavnikov. Korošec Luka Basi je temu postu naredil konec in že pred festivalom pometel s konkurenco.