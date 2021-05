Luka Basi predstavlja novo skladbo Ljubav mog života

Radosti pa ga tudi dejstvo, da se bo hitom, kot so Istrijanko, ružo moja, Meta, Taxi, Prokleto zlato, Ružo bila in drugim, pridružila nova uspešnica, ki jo je poimenoval Ljubav mog života. Pesem govori o neuslišani ljubezni in o tem, kako zelo boli, če ob sebi nimaš osebe, ki ti pomeni vse na svetu.

Videospot je nastal na slovenski obali in v Splitu. S singlom se bo junija predstavil tudi na festivalu CMC Vodice in bo tako že peto leto zaporedoma del te zabavne prireditve. Luka se vnovičnih nastopov na odrih pred občinstvom v živo že veseli:''V tem trenutku, ko odštevamo do momenta, ko bom spet lahko na odru s svojimi poslušalci, je najbližji občutek tistim na odru, kadar izdamo novo pesem. Veselim se komentarjev, odzivov, posnetkov ljudi, ki prepevajo moje pesmi. Ne glede na to, kaj nam glasbeno prinaša poletje, je padla odločitev, da izdamo pesem, za katero verjamemo, da bo še ena tistih, ki jih je publika vzela za svojo, in jo bo prepevala na vsa grla.''