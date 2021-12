Luka Basi v spotu za pesem To je to razkril zaroko s svojo izbranko

Glasbeni talent Luka Basi se pripravlja na poroko. "Ja, to je to," pravi, in zato je ob peti obletnici svoje glasbene kariere izdal kar dva spota v enem za pesem To je to, v katerih razkrije tudi svojo zaroko s svojo drago Nastjo. V prvem spotu nastopa njegova družina, drugi pa je bolj veseljaški in odraža njegov glasbeni del življenja. Poroke naslednje leto še ne bo, saj Luka pravi, da se želi poročiti, ko o pandemiji ne bo več duha ne sluha.