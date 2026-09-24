Luka Drmič z novo balado: Od nekdaj sem romantična duša

Za skladbo, ki odpira novo poglavje njegovega ustvarjanja, se skriva nekoliko daljša zgodba. Njeni začetki segajo v poletje 2021, ko je imel Luka Drmič priložnost sodelovati z Žanom Serčičem, ki ga je takrat tudi mentoriral. K njemu je prišel s prvim posnetkom in besedilom skladbe, ki sta se od končne različice precej razlikovala. S tabo je nato z Luko rasla in skozi leta dobivala svojo današnjo podobo, konec leta 2024 pa jo je posnel skupaj z bendom in godalnim kvartetom.

Luka Drmič predstavlja balado S tabo. FOTO: Rok Mlinar

"Zase bi od nekdaj rekel, da sem romantična duša. Življenje prinaša kopico trenutkov, ko intenzivnost čustev prevlada nad racionalnostjo in te prepusti toku nadrealnosti. In prav o tem govori S tabo – tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih, lahko vedno najdeš pot nazaj k pomembnim ljudem in stvarem," je o novi skladbi povedal Luka.

Novo poglavje po prvencu Lep spomin

S tabo prihaja dobro leto po Lukovem EP-prvencu Lep spomin, na katerem je predstavil štiri avtorske skladbe – Nedosegljiva, Lep spomin, Dovolj in Najina skrivnost. Če je prvenec raziskoval različna obdobja romantičnega odnosa, nova skladba njegov avtorski izraz pelje korak naprej.