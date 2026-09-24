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Glasba

Luka Drmič z novo balado: Od nekdaj sem romantična duša

Ljubljana, 24. 09. 2026 10.36 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Luka Drmič

Po dobro sprejetem EP-prvencu Lep spomin Luka Drmič svojo glasbeno zgodbo nadaljuje s singlom S tabo – romantično balado, v kateri združuje čustveno besedilo, prepoznaven vokal in sodoben pop zvok.

Za skladbo, ki odpira novo poglavje njegovega ustvarjanja, se skriva nekoliko daljša zgodba. Njeni začetki segajo v poletje 2021, ko je imel Luka Drmič priložnost sodelovati z Žanom Serčičem, ki ga je takrat tudi mentoriral. K njemu je prišel s prvim posnetkom in besedilom skladbe, ki sta se od končne različice precej razlikovala. S tabo je nato z Luko rasla in skozi leta dobivala svojo današnjo podobo, konec leta 2024 pa jo je posnel skupaj z bendom in godalnim kvartetom.

Luka Drmič predstavlja balado S tabo.
Luka Drmič predstavlja balado S tabo.
FOTO: Rok Mlinar

"Zase bi od nekdaj rekel, da sem romantična duša. Življenje prinaša kopico trenutkov, ko intenzivnost čustev prevlada nad racionalnostjo in te prepusti toku nadrealnosti. In prav o tem govori S tabo – tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih, lahko vedno najdeš pot nazaj k pomembnim ljudem in stvarem," je o novi skladbi povedal Luka.

Novo poglavje po prvencu Lep spomin

S tabo prihaja dobro leto po Lukovem EP-prvencu Lep spomin, na katerem je predstavil štiri avtorske skladbe – Nedosegljiva, Lep spomin, Dovolj in Najina skrivnost. Če je prvenec raziskoval različna obdobja romantičnega odnosa, nova skladba njegov avtorski izraz pelje korak naprej.

"S tabo zame odpira novo poglavje rasti, učenja in predvsem odkrivanja sebe kot glasbenika in tekstopisca. Danes mi še bolj kot prej predstavlja vero v dolgotrajno in iskreno ljubezen ter v odnose, za katere se je vredno boriti," pravi glasbenik, ki v novi skladbi v ospredje postavlja nekoliko bolj organsko zvočno podobo, podprto z bendom in godalnim kvartetom. Novo skladbo spremlja videospot v režiji Roka Mlinarja, ki vizualno dopolnjuje intimno in romantično atmosfero pesmi.

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