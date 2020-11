Luka Nižetić izdal najboljšo pesem kariere

Luka Nižetić, postavni Dalmatinec iz Splita, je izdal novo pesem, ki jo je označil za najboljšo pesem kariere. Pesem 'Ka more je život' je hkrati tudi četrti singl s prihajajočega petega studijskega albuma.

icon-expand Luka Nižetić predstavlja novo pesem Ka more je život. FOTO: Borna Hržina

''Na to pesem sem čakal polnih 15 let. Tokrat gre za delo, ki se precej razlikuje od mojih prejšnjih – prepoznavnih – veselih in ritmičnih skladb. Pesem se že na začetku doživel na zelo čustven način, pesem je tudi zelo blizu mojemu trenutnemu emocionalnemu stanju. Prepričan sem, da bo tudi ta melodija v poslušalcih vzbudila pozitivne občutke, občutke sreče, občutke, ki nam jih vzbudijo spremembe v življenju ter trenutno in vedno - tako pomembnega optimizma, ki nam bo v teh časih pomagal prav vsem! Hvaležen sem Branimirju Mihaljeviću, ki mi je zaupal ter zame napisal to čudovito skladbo. Ta pesem z nekaj besedami opisuje naša življenja," je ob izidu pesmi povedal Luka Nižetić.

Potem, ko so nas v zadnjih dveh poletjih razveseljevale uspešnice Ludilo bralein Ae, se sodelovanje s skladateljem Mariom Mihaljevićem nadaljuje. Priznani hrvaški kantavtor se je podpisal pod glasbo in tudi besedilo.

icon-expand Postavni Splitčan je prepričan, da je novi singel najboljša pesem njegove kariere. FOTO: Borna Hržina

"Pesem 'Ka more je život' se je kar zgodila - nisem prepričan, ali je prišla iz srca, iz moje duše ali iz neba. Ali sem jo napisal sam, ali se je vključil nekakšen božanski kanal in jo zapisal,'' se iskreno sprašuje skladatelj ter nadaljuje: "Prav nikoli nisem ob poslušanju pesmi občutil tako zelo dobro sinergijo besedila, glasbe in veličastnega aranžmaja." Poleg Branimirja Mihaljevića je aranžma napisal Ante Gelo. Videospot je režirala Sandra Mihaljević, ki je do sedaj poskrbela za večino Lukinih videospotov. V tem spotu si je Sandra zamislila osebno refleksijo, ko jo doživlja postavni Dalmatinec.