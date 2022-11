Luka Nižetić kmalu prihaja v Ljubljano: Noro bo!

Hrvaški zvezdnik Luka Nižetić bo v Stožicah otvoril veseli december in obljublja, da bo noro. Med pogovorom s pevcem smo izvedeli, da se koncerta v Stožicah, kjer še nikoli ni nastopal, zelo veseli, in ga povprašali, kako se počuti ob 20. obletnici glasbene kariere. Odkrili smo tudi, da se nekaterih svojih pesmi sploh ne spomni več.

Luka Nižetić, ki bo prihodnje leto slavil okroglih 40 let, letos praznuje 20 let svoje glasbene kariere. "Ko pogledam stare fotografije, se mi zdi, da je bilo to pred 150 leti. Po občutku pa se mi zdi, kot da je bilo pred dvema tednoma," je o spominih na začetke razkril pevec, ki priznava, da mu je trenutno obdobje najlepše in da se ne bi več vračal v čas, ko je bil star 20 let.

icon-expand Luka Nižetić se veseli prihajajočega koncerta v Stožicah. FOTO: Damira Kalajžić

Pred dvema tednoma je dve desetletji svoje kariere proslavil z velikim koncertom v Zagrebu, kjer ni šlo vse tako, kot je načrtoval. "Želel sem se podružiti z občinstvom in sem skočil iz odra mednje. Vendar sem se zataknil za reflektor in nerodno stopil na nogo. Videl sem vse zvezde tega sveta, ko sem stopil na nogo, a sem pesem pel naprej. Uspelo mi je zdržati do konca koncerta," je opisal nesrečni dogodek.

Pri nas bo hrvaški glasbenik nastopil v začetku decembra in tako otvoril veselo, praznično vzdušje. Če se malo pošali, tudi za slovenske oboževalce pripravlja eno poškodbo, saj ga le-te pestijo praktično že vse leto. "Zelo se veselim, ker s skupino že zelo dolgo nismo nastopali v Sloveniji," je povedal in dodal, da v Stožicah še nikoli ni nastopal. "Zelo sem navdušen in komaj čakam koncert. Noro bo," je obljubil.