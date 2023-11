Luka Nižetić: Nosim veliko odgovornost, saj moram s pesmijo prepričati ljudi

Čeprav je v svoji karieri ustvaril številne pesmi z ljubezensko tematiko, takšne, kot jo je predstavil pred kratkim, v svoji zbirki še nima. Luka Nižetić poudarja, da je pesem tokrat našla njega, v njej pa se je prepoznal takoj, ko jo je slišal. Govori o različnosti in je poziv k strpnosti in miru, prav zato pa je hrvaški pevec tokrat čutil še toliko večjo odgovornost do tega, da jo na prepričljiv način ponese do občinstva.

Luka Nižetić se lahko pohvali s številnimi pesmimi, ki govorijo o različnih tematikah. Tokrat se je priljubljeni Hrvat odločil, da predstavi nekoliko drugačno pesem, takšno, kot je v svojem repertoarju še nima. To ni klasična ljubezenska pesem, ki govori o odnosu med moškim in žensko, saj tokrat slavi drugačnost. "Tokrat me je pesem našla. V njej sem se prepoznal takoj, ko sem jo slišal. Nekatere pesmi morajo počakati," je o novi pesmi dejal Luka, ki mu je avtor besedila zadal zelo odgovorno nalogo. "Mario Mihaljević mi je dal veliko odgovornost, da skušam njegovo besedilo prepričljivo predstaviti in približati vsakomur na razumljiv način," je povedal.

icon-expand Čeprav je v svoji karieri ustvaril številne pesmi z ljubezensko tematiko, takšne, kot jo je predstavil pred kratkim, Luka Nižetić v svoji zbirki še nima. FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem nosi naslov Različito isto in izjemno pomembno sporočilo. "Pesem sporoča tisto, kar nam je v zadnjem času postalo še posebej pomembno. Občutek pripadnosti, spoštovanja, bližine, dotika, nežnosti, ljubezni, igre in resnica je, da je to zame najboljše, kar življenje lahko ponudi," je za 24ur.com razkril Luka in dodal, da se moramo nenehno opominjati, kaj je pravzaprav bistvo življenja. "To je ljubezen in mogoče bo ta pesem komu v spodbudo, tolažbo, morda zgolj ljubeča ali protivojna za nekoga. Dajem popolno svobodo vsakomur, da jo da doživi na svoj način," je prepričan pevec.

icon-expand Pesem nosi naslov Različito isto in izjemno pomembno sporočilo. FOTO: Arhiv izvajalca

Glasbenik s pesmijo opozarja na to, da je tudi različnost pomembna, obenem pa si želi, da je prav njegova skladba poziv k miru in strpnosti. "Če me vprašate, zakaj je pesem danes pomembna, lahko citiram kar avtorja besedila. V teh časih, ko razlike povzročajo trpljenje in celo vojne, ta pesem opozarja, da smo vsi različni, a na nek način tudi posebni. To je oda moji plešavosti, velikemu nosu in jecljanju, vsaki naši nepopolnosti, a tudi krik po svobodi izbire ljubezni, od tiste do katerega koli božanstva do svobode izbire partnerja," je razkril.

icon-expand Glasbenik s pesmijo opozarja na to, da je tudi različnost pomembna, obenem pa si želi, da je prav njegova skladba poziv k miru in strpnosti. FOTO: Arhiv izvajalca

Videozgodba pesmi je precej minimalistična, a ravno tako ujame njeno bistvo. "Video je brez svetlih barv, vsi toni so zemeljski, saj prikazujemo simboliko enakosti med različnimi ljudmi. Nevidne niti, ki nas povezujejo, ljubezen, naklonjenost, nezlomljiva vez, so v videu prikazane skozi simbol rdeče niti, s katero smo v enem trenutku vsi povezani. Rdeča simbolizira ljubezen, kri, strast, toplino, povezanost. Mislim, da nam je uspelo na preprost, poetičen in nepretenciozen način podati bistvo pesmi in s podobo še dodatno poudariti, o čem govori," je ponosen splitski glasbenik.

