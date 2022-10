Luka Nižetić o novem albumu: To je za vse, ki ljubijo mediteranski zvok

Luka Nižetić je v preteklih štirih letih oboževalcem predstavil sedem singlov – naslovni 'Ludilo brale', ' Ae ' s Klapo Kampanel ter 'Ostani dite' ,'Ka more je život' , 'Ako tražiš ljubav' in 'Zagrli život' , s katero se je predstavil na zagrebškem festivalu, ter še vedno aktualni singel, 'Kad se rodiš usrid Splita', z njim se je pevec po 11 letih vrnil na festival ter osvojil Gran Prix, prvo nagrado občinstva letošnjega festivala v Splitu.

"To je album za ljudi, ki obožujejo zvok Mediterana, zvočna slika jim bo vzbudila lepe občutke na morje, sonce, južne kraje, to je album lahkih melodij in čudovitih besedil, ki nosijo življenjska sporočila, v njih se bo našel marsikdo. Če bo le ena pesem polepšala dan kateremu od mojih poslušalcev, sem izpolnil moje poslanstvo. Govorimo o albumu, ki je posvečen mestu Split, o mentaliteti tega mesta, o življenju, o ljubezni ter o čustvih ..." je o svojem novem albumu povedal Nižetić.