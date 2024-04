Pevec Luka Nižetić se dobro znajde tudi pred štedilnikom

OGLAS

Dalmatinski glasbenik, zmagovalec šova Masterchef Hrvaška in večni optimist Luka Nižetić je objavil novi videospot za pesem Manistra na pome, v pripravi pa je tudi novi album. Gre za subtilno, nežno in senzualno, plesno atraktivno skladbo, ki je podčrtana z ljubeznijo do tradicionalne dalmatinske jedi – testenin s paradižnikovo omako. Okusna jed, ki je hkrati aromatična in sila enostavna za pripravo, je postala nadvse prikladna metafora za brezskrbno, umirjeno, slano in toplo poletje, ki je polno okusov, barv in prijetnih vonjev.

Luka Nižetić se dobro znajde tudi za štedilnikom FOTO: arhiv glasbenega izvajalca icon-expand

"O testeninah s paradižnikovo omako, o manistri na pome, se v Dalmaciji nikoli ne razpravlja, prav tako se nikoli ne razpravlja o ljubezni. Vse je dovoljeno in vsak ima svojo skrivno sestavino, s katero še dodatno začini svojo jed, da je le ta še bolj slastna," pravi pevec. "Manistra na pome je v moji pesmi sopomenka za ljubezen. Ko ti rečem, da te imam rad, kot manistro na pome, to pomeni, da te imam najrajši na svetu. Ko je moja prijateljica videla moj novi videospot, mi je rekla, da si je hipoma zaželela tako testenin kot ljubezni," razkriva in dodaja, da je kuhinja sicer njegovo domače okolje, saj že od majhnih nog rad kuha. Ljubezen do kulinarike mu je predala mama, ki je vrhunska kuharica, nam je zaupal v naši studijski kuhinji. "Kuhanje je zame kot neka vrsta meditacije," še dodaja.

