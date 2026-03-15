Luka Nižetić: Vedno sem mislil, da mora biti ljubezen nekaj velikega

Luka Nižetić je v svoji karieri izdal že številne glasbene uspešnice, zdaj pa je v svet poslal skladbo Za jubav, za katero pravi, da je njegova najbolj intimna in najbolj iskrena doslej. "Pesem govori o ljubezni, ki se ji ni več treba dokazovati, v kateri je dovolj en objem, da veš, da si tam, kjer moraš biti," je o svoji novi avtorski pesmi povedal pevec.

Luka Nižetić je izdal svojo novo pesem Za jubav. FOTO: Matej Pašalič

Hrvaški glasbenik je obenem priznal, da je imel o ljubezni dolgo napačno predstavo. "Vedno sem mislil, da mora biti ljubezen nekaj velikega, dramatičnega, filmskega, vendar sem sčasoma spoznal, da je v resnici veliko preprostejša. Za ljubezen je treba res iztisniti dušo, znati odpuščati in pogoltniti ponos. In šele ko vse to doživiš, potem razumeš, kako lep je občutek, ko lahko ob nekom samo mirno dihaš," je iskreno dejal in dodal: "Mislim, da vsi iščemo ta občutek varnosti, da lahko nekomu rečeš: Objemi me zdaj, nikoli me ne izpusti.' Ne zato, ker bi se bal, ampak zato, ker veš, da si doma."

Pesem je njegova najbolj intimna do sedaj. FOTO: Matej Pašalič

Gre za nežno, a hkrati močno mediteransko balado, preprostost in iskrenost verzov pa ji dajeta posebno toplino. "Glasbeno pesem nosi močan retro mediteranski pridih, ki spominja na stare ljubezenske šansone, vendar v sodobni produkciji. Spoj blues kitare in razkošnih godal ustvarja zanimiv kontrast – na eni strani občutek surove emocije, na drugi pa romantično, skoraj nostalgično vzdušje," nekaj tehničnih podrobnosti o pesmi še razkrije glasbenik.

Seveda je zanjo posnel tudi videospot, ki je tokrat sila preprost, saj si je želel, da je v ospredju čustvo in zgodba, ki jo pesem nosi. "Želeli smo, da je kader prostor, v katerem lahko povem zelo osebno zgodbo o ljubezni, brez veliko distrakcij in odvečnih plasti," je razkril Luka.