Glasba

Luka Nižetić: Vedno sem mislil, da mora biti ljubezen nekaj velikega

Ljubljana, 15. 03. 2026 13.30

K.A.
Luka Nižetić

Za ljubezen je treba iztisniti dušo, znati odpuščati in pogoltniti ponos, je z leti spoznal Luka Nižetić. Priljubljeni glasbenik je priznal, da je vedno mislil, da mora biti ljubezen nekaj velikega, a sčasoma spoznal, da se moti. Svoja nova spoznanja je strnil v pesmi Za jubav, za katero pravi, da je najbolj intimna in najbolj iskrena pesem, ki jo podpisuje kot avtor.

Luka Nižetić je v svoji karieri izdal že številne glasbene uspešnice, zdaj pa je v svet poslal skladbo Za jubav, za katero pravi, da je njegova najbolj intimna in najbolj iskrena doslej. "Pesem govori o ljubezni, ki se ji ni več treba dokazovati, v kateri je dovolj en objem, da veš, da si tam, kjer moraš biti," je o svoji novi avtorski pesmi povedal pevec.

Luka Nižetić je izdal svojo novo pesem Za jubav.
FOTO: Matej Pašalič

Hrvaški glasbenik je obenem priznal, da je imel o ljubezni dolgo napačno predstavo. "Vedno sem mislil, da mora biti ljubezen nekaj velikega, dramatičnega, filmskega, vendar sem sčasoma spoznal, da je v resnici veliko preprostejša. Za ljubezen je treba res iztisniti dušo, znati odpuščati in pogoltniti ponos. In šele ko vse to doživiš, potem razumeš, kako lep je občutek, ko lahko ob nekom samo mirno dihaš," je iskreno dejal in dodal: "Mislim, da vsi iščemo ta občutek varnosti, da lahko nekomu rečeš: Objemi me zdaj, nikoli me ne izpusti.' Ne zato, ker bi se bal, ampak zato, ker veš, da si doma."

Pesem je njegova najbolj intimna do sedaj.
FOTO: Matej Pašalič

Gre za nežno, a hkrati močno mediteransko balado, preprostost in iskrenost verzov pa ji dajeta posebno toplino. "Glasbeno pesem nosi močan retro mediteranski pridih, ki spominja na stare ljubezenske šansone, vendar v sodobni produkciji. Spoj blues kitare in razkošnih godal ustvarja zanimiv kontrast – na eni strani občutek surove emocije, na drugi pa romantično, skoraj nostalgično vzdušje," nekaj tehničnih podrobnosti o pesmi še razkrije glasbenik.

Preberi še Luka Nižetić: Nosim veliko odgovornost, saj moram s pesmijo prepričati ljudi

Seveda je zanjo posnel tudi videospot, ki je tokrat sila preprost, saj si je želel, da je v ospredju čustvo in zgodba, ki jo pesem nosi. "Želeli smo, da je kader prostor, v katerem lahko povem zelo osebno zgodbo o ljubezni, brez veliko distrakcij in odvečnih plasti," je razkril Luka.

Velik del spota, ki je nastal v eni od zagrebških stavb, je bil posnet v dolgih, skoraj neprekinjenih kadrih, z namenom ohraniti avtentičnost trenutka. Ideja je bila, da vse deluje čim bolj iskreno, kot da gledalec vstopi v prostor in je priča nečemu zelo osebnemu. "V takšnem ambientu je tudi sama pesem dobila novo moč – preprosta zgodba o ljubezni postane večja, močnejša in vizualno bolj izrazita," je za konec še povedal 42-letnik.

LUKA NIŽETIĆ za jubav glasba iskrenost balada nova pesem

FreedomMan
15. 03. 2026 14.27
Pri hrvatih desničarstvo i thompsonizacija že vzema dah, hrvat izbodel dva afganistanca v linzu, ne dovolimo desnici thompsonizacije Slovenije!
